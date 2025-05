Til tross for svakere forbrukertillit og lave inflasjonsforventninger, satte markedet kursen rett opp.

Dette markerer slutten på en sterk uke, drevet av en midlertidig tollavtale mellom USA og Kina. For uken er S&P 500 opp 5 prosent, og Dow har steget 3 prosent. Nasdaq har hoppet mer enn 6 prosent denne uken. Samtidig som avtalen har gitt håp, er det ikke bare optimisme i luften.

Fredag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,7 prosent til 5.958,38 poeng. Industritunge Dow Jones steg 0,8 prosent til 42.654,74, mens teknologiindeksen Nasdaq økte med 0,5 prosent til 19.211,10.



Forventet inflasjon det neste året steg til 7,3 fra 6,5 prosent, mens langsiktige inflasjonsforventninger økte til 4,6 fra 4,4 prosent.

Forbrukertilliten falt i mai, ettersom mange fortsatt frykter at inflasjonen vil holde seg høy. Universitetet i Michigans indeks for forbrukertillit sank til 50,8, ned fra 52,2 i april, det nest laveste nivået som noen gang er målt, kun slått av juni 2022, skriver CNBC.

Bevegelser

Tollnyhetene har gitt teknologigigantene medvind. Nvidia-aksjen har steget over 15 prosent denne uken, mens Meta har økt 7 prosent. Apple har klatret 6 prosent, og Microsoft er opp 3 prosent.

Fredag ble ikke en dans på roser for alle. Novo Nordisk falt derimot 2,7 prosent etter at selskapet kunngjorde at konsernsjef Lars Fruergaard Jørgensen går av. Han viser til markedsmessige utfordringer som årsak. Jørgensen, som har ledet selskapet i åtte år, blir værende en periode for å sikre en smidig overgang mens selskapet leter etter en etterfølger. Aksjene i brikkegiganten Applied Materials falt 5,3 prosent etter at selskapet leverte svakere inntekter enn ventet i andre kvartal. Omsetningen endte på 7,10 milliarder dollar, litt under forventningen på 7,13 milliarder.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump ble USAs 47. president, men har siden vært volatil.

Kryptobørsen Coinbase steg med 0,0 prosent etter å ha falt med nesten tilsvarende i går. Torsdag bekreftet selskapet at det amerikanske finanstilsynet (SEC) etterforsker om Coinbase har rapportert feil brukertall, noe som sendte aksjen kraftig ned. Flere analytikere på Wall Street mener kursfallet var overdrevet og ser det som en kjøpsmulighet.

Fredag endte bitcoin-prisen opp 0,1 prosent til 103.819 dollar.

Olje

Oljeprisen fikk en kraftig «boost» av toll-avtalen. Nordsjøoljen endte opp 1,1 prosent til 65,20 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen gikk frem 1,2 prosent til 62,34 dollar.