Tid for nordiske aksjer?

Over tid har nordiske aksjer gitt solid avkastning. Ser vi på perioden fra april 2006, har den årlige avkastningen målt i norske kroner vært 9,1 prosent. Til sammenligning har Oslo Børs’ hovedindeks gitt 7,2 prosent, Euro Stoxx 50 har levert 4,3 prosent, mens verdensindeksen har gitt 9,8 prosent.

På fem års sikt gjør Norden det fortsatt bra, men utviklingen har vært svakere de seneste tre årene – og særlig det siste året. I denne perioden har nordiske aksjer hatt negativ avkastning, mens aksjer i Norge, Europa og globalt har klart seg bedre.

Helseaksjer, en viktig del av den nordiske børsen, har hatt en krevende periode. Novo Nordisk, lenge en stjerne på børsen, har halvert seg i verdi siden toppen i fjor sommer. Årsakene er sammensatte: skuffende forsøksresultater, sterk konkurranse fra Eli Lilly, leveranseproblemer og økt salg av kopiprodukter – både lovlige og ulovlige. Frykt for nye reguleringer og tollbarrierer etter regimeskiftet i USA har også preget sektoren.

Flere andre helseaksjer har falt markant: AstraZeneca er ned rundt 20 prosent, det medisintekniske selskapet Coloplast 22 prosent, og høreapparatprodusenten Demant 22 prosent. Samtidig er verdsettelsen i sektoren historisk lav. Novo Nordisk og AstraZeneca prises nå til henholdsvis 16 og 14 ganger forventet inntjening for 2025 – godt under historiske snitt på over 20.

Industri er den største sektoren i den nordiske Vinx-indeksen og utgjør rundt en tredel av verdiene. Også her har utviklingen vært blandet. Forsvarsaksjene Kongsberg Gruppen og Saab har gjort det sterkt, mens selskaper innen kapitalvarer, som Atlas Copco, Alfa Laval, SKF, Volvo og Sandvik, har hatt svakere kursutvikling. Mange av disse selskapene prises nå betydelig lavere enn sitt historiske snitt.

Avkastningshistorikk Periode Europa Verden Norge Norden Siste år 6,5 % 5,6 % 8,3 % -2,5 % 3 år 16,8 % 15,0 % 7,6 % 10,8 % 5 år 12,7 % 13,8 % 14,5 % 11,5 % Fra 3/4/2006 4,3 % 9,8 % 7,2 % 9,1 % Pr. 8. mai 2025.

Investorene har lenge vært forsiktige med sektoren, blant annet som følge av lav industriproduksjon og økende usikkerhet rundt handelspolitikk og toll. Skulle dette snu – med økt vekst i Europa og investeringer i infrastruktur og forsvar – kan sektoren få et betydelig løft.

Etter industri er finanssektoren den nest største i Norden, og her har utviklingen det siste året vært god. Bankene Nordea, Handelsbanken og DNB har levert solid, og også forsikringsselskapene Gjensidige, Sampo og Tryg har hatt positiv utvikling.

ARTIKKELFORFATTER: Forvalter Frank Harestad i Heimdal Forvaltning. Foto: Heimdal Fondene

Til tross for dette prises de store nordiske bankene fortsatt attraktivt – typisk mellom ni og elleve ganger forventet inntjening. En analyse fra Bloomberg viser at nordiske banker står bedre rustet til å tåle økonomiske nedturer enn sine europeiske konkurrenter, takket være forsiktig utlånspolitikk, solide kapitalreserver og høy andel sikre boliglån.

Sektorer som materialer, eiendom, energi og konsum har hatt svak utvikling det siste året. Telekom og teknologi har derimot klart seg bedre, anført av defensive selskaper som Telenor, Telia, Nokia og Ericsson.

Selv om usikkerheten ikke er borte – særlig knyttet til geopolitikk og handel – fremstår Norden som et attraktivt marked for investorer med et langsiktig perspektiv.