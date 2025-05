Spre Trump-risikoen

Ikke gi Trump skylden for hele miseren. Aksjer går alltid opp og ned. Teslas aksjekurs falt 65 prosent i løpet av få måneder i 2022. Kanskje har du glemt at vekstkometen Nvidia opplevde nesten tilsvarende skjebne det samme året. Og se på Novo Nordisk, danskenes aksjefavoritt, som alene siden juni i fjor har tapt nesten 60 prosent av verdien. Danskenes pensjonskonti er proppfulle av Novo-aksjen, og mange mente at diversifisering ga lite mening når Novo fløy til himmels på børsen. Nå har mange fått seg en dyr lærepenge.

2022 var ellers året da investorer måtte revurdere – dog ikke forkaste – kapitler i læreboken. Helt uvanlig var det store fallet på både aksjemarkedene og obligasjonsmarkedene. Normalt er det gode tider for obligasjoner når aksjene faller. Derfor har det vært god latin å ha en splitt, kanskje 60/40, mellom aksjer og obligasjoner, da aksjer over tid gir høyere avkastning enn obligasjoner. Samtidig som obligasjoner kan være mer robuste i trøblete tider.

Muligheter til å diversifisere porteføljen er mange. Innenfor aksjer kan du fordele investeringene på flere forskjellige sektorer og geografier. Du kan balansere vekstaksjer med mer defensive posisjoner. Eller finne en annen balanse mellom large cap og mid/small cap. Mange investorer har de siste månedene funnet veien til edle metaller. Det har gitt til dels kraftige prisøkninger. Om utviklingen fortsetter, vet ingen, men stormaktenes innbitte kamp om tilgang til mineraler og råvarer kan gi en indikasjon.

For noen uker siden skrev jeg om buffer-ETF-er, som er en spennende mulighet til å begrense nedside mot å gi avkall på noe av oppsiden. I det hele tatt kan ETF-er være et godt diversifiseringsinstrument.

En god diversifiseringsstrategi inneholder aktivaklasser som beveger seg ulikt, slik at den totale porteføljerisikoen reduseres. I en geopolitisk urolig verden bør du spre dine investeringer for å tilstrebe en mer stabil avkastning over tid. Ikke kjedelig – faktisk veldig smart.

Henrik Sommerfelt

Skandinavia-sjef i CMC Markets