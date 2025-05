Kapital-porteføljen: Rentevinnerne drar ytterligere ifra

Analytikerne følger nå etter. DNB Markets leder an og hevet nettopp kursmålet til 170, vel 20 prosent over dagens kursnivå. Meglerhusets kjøpsanbefaling bygger blant annet på at de positive driftsresultatutsiktene ikke synes å være tilstrekkelig indiskontert i dagens aksjekurs. Vi tror også det ligger an til adskillig høyere kurser enn i dag. Atea blir dermed værende i Kapital-porteføljen selv om kursoppgangen i etterkant av førstekvartalsrapporten har sendt markedsverdien opp i over 16 milliarder kroner. I en fase med et stadig økende digitalt omstillingsbehov, både i privat og i offentlig sektor, synes Ateas overordnede markedsutsikter å være gode, også støttet av at selskapet er den største leverandøren av IT-infrastruktur i Norden og Baltikum.

Heftig innsidekjøp viser vei

– Vi fortsetter å gjøre gode fremskritt både operasjonelt og økonomisk, og er på rett spor med en fornyelse av produktporteføljen som er utformet for å drive veksten i årene som kommer, uttalte toppsjef i Nordic Semiconductor, Vegard Wollan, ved fremleggelsen av selskapets førstekvartalsrapport. Kommentarene og godkjente kvartalstall til tross – på Oslo Børs stupte aksjekursen, og på bare få dager opplevde eierne at aksjonærverdier for rundt 2,5 milliarder kroner forduftet. Nedturen tror vi i stor grad kan tilskrives krevende aprildager for tilsvarende amerikanske selskaper, og dermed ikke utløst av Nordic Semiconductor-tallene, som viste et driftsresultat på seks millioner dollar i første kvartal, mot minus 34 millioner dollar på samme tid i fjor.

Men ved starten av mai har kursen vendt klart tilbake, særlig støttet av Wollans kraftige innsidekjøp på 20.000 aksjer til kurs rundt 102. Et bedre kursbilde henger også sammen med flere positive analyseoppdateringer. Etter kvartalstallfremleggelsen setter både DNB Markets og Arctic Securities kursmål 160, og gjentar dermed sine tidligere kjøpsanbefalinger. Hos sistnevnte meglerhus pekes det blant annet på at kursfallet ikke harmonerer med at salgsinntektene i første halvår, basert på guidingen for andre kvartal, kun er én prosent lavere enn konsensusforventningene, som allerede er forsiktige for andre halvår.

Vi forventer at kursinnhentingen vedvarer, noe som betyr at Nordic Semiconductor fortsatt blir en del av Kapital-porteføljen. Noen av børsens aller flinkeste investorer, som Aasulv Tveitereid og Edvin Austbø, troner fortsatt høyt på selskapets aksjonærliste og viser med det duoens klare tro på høyere Nordic Semiconductor-kurser utover i 2025.

Meglerstabilisatoren

Selv om ABG Sundal Collier nå handles ex-utbytte på 0,50 kroner pr. aksje, velger vi likevel å beholde meglerhuset i Kapital-porteføljen. Etter sine årlige dividendeutbetalinger går vanligvis megleraksjen inn i et litt stillferdig sidespor på Oslo Børs – men dette matcher porteføljen godt, med tanke på den ellers så høye børsvolatiliteten som også preger flere av våre andre papirer. ABG Sundal Colliers grunninntjening står uansett ved lag, tror vi, og gir sånn sett rom for en kursstøttende andrekvartalsrapport.

Alt i alt beholder vi dagens porteføljemiks og går dermed inn i mai med selskapene Atea, ABG Sundal Collier, Sparebank 1 SMN, Nordic Semiconductor og Subsea 7.