Bredt børsfall i Asia

Det er bred nedgang på børsene i Asia mandag morgen. Investorene vurderer nå blant annet Moody's nedgradering av USAs kredittrating.

I Japan faller Nikkei 0,79 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,13 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,09 prosent, CSI 300 går tilbake 0,38 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller 0,49 prosent.

Kinas industriproduksjon steg 6,1 prosent i april, sammenlignet med samme periode året før. Det var på forhånd ventet en vekst på 5,5 prosent.

Kospi i Sør-Korea svekkes 1,06 prosent. I India stiger derimot Nifty 50 marginale 0,02 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,49 prosent, mens Straits Times i Singapore svekkes 0,16 prosent.

Nedgradert

Fredag nedgraderte Moody's sin kredittvurdering av USA med ett nivå fra Aaa til Aa1, med henvisning til økende utfordringer med å finansiere det føderale budsjettunderskuddet, samt de økende kostnadene ved refinansiering av gjeld i et miljø med høye renter.

Moody's slutter seg dermed til rekken av andre store kredittvurderingsbyråer som har nedgradert USA. S&P tok det første steget i 2011, og Fitch fulgte etter i 2023. Begge reduserte den amerikanske kredittvurderingen til AA+.

Adm. direktør for investeringsstrategiteamet i OCBC, Vasu Menon, sier til CNBC at nedgraderingen alene sannsynligvis ikke vil føre til et stort nedsalg i amerikanske aksje- og obligasjonsmarkeder.

– Det forsterker imidlertid bekymringene om det voksende amerikanske budsjettunderskuddet og gjelden, men disse er ikke nye og har blitt diskutert mye de siste månedene, og til og med årene, påpeker han.