Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Tore Herbert Hoff beskyldes for rikingsvindel. Han jakter de rikes luksusboliger, og har sendt falske bankutskrifter på 120 millioner kroner.

Ett av ofrene er Jarle Nordnes, som trodde han hadde solgt luksusleiligheten i Bergen for 48 millioner kroner. Hoff betalte aldri, og etter dekningssalg fikk Nordnes solgt for bare 37,5 millioner. Nordnes kommer til å kreve erstatning, mens Hoff benekter at han svindler.

Bostyrer prøver febrilsk å finne verdier i Morten Østbergs business, snart fire år etter konkursen. Konkursboet etter hovedselskapet Østbergs viser krav på 255 millioner kroner, men verdiene er minimale etter ellevill pengebruk.

Østberg skal ha satset 55 millioner på batteriteknologi og millioner på flere fallerte eiendomssatsinger og rallybiler. I tillegg kommer utlån til folk som ikke kan betale tilbake.

Fabian Rønningen, strømanalytiker i Rystad Energy, mener det vil være en nobrainer for strømkunder i Sør-Norge å takke ja til Norgespris. Han anslår at de kan spare minst 20 øre pr. kilowattime med fastprisavtalen, hvis markedsutsiktene inntreffer.

I Nord-Norge derimot, er bildet motsatt. Rønningen peker på at forwardprisen ligger godt under Norgespris-nivået, og at det vil være ulønnsomt å inngå en slik avtale i nord.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om klimakrisen. Forskere ved ETH i Zürich hevder at konsentrert privat rikdom medvirker til ekstreme klimahendelser.

Forskerne sier at verdens aller rikeste står for to tredjedeler av den globale oppvarmingen, eller at 10 prosent av de rikeste i verden står for halvparten av utslippene på jorden.

Det er ikke lett å tro på slike tall. Hvis velstående personer personlig blir tillagt utslipp fra smelteovner og kraftanlegg, så bidrar investorer og kapitalister med mye, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Bakkafrost: Kl. 06.00

Makro:

Norge: Skatteregnskap april, kl. 08.00

Kina: Boligpriser april, kl. 03.30

Kina: Industriproduksjon april, kl. 04.00

Kina: Detaljhandel april, kl. 04.00

Kina: Investeringer april, kl. 04.00

Kina: Arbeidsledighet april, kl. 04.00

Spania: Handelsbalanse mars, kl. 10.00

ØMU: Inflasjon april endelig, kl. 11.00

Annet:

Lifecare: Strategisk oppdatering med adm. direktør, webcast, kl. 12.00

Ekskl. utbytte:

Archer, Himalaya Shipping, Webstep