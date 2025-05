Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Moody’s fredag valgte å nedgradere USAs kredittverdighet fra Aaa til Aa1 – flere år etter at Standard & Poor’s og Fitch Ratings tok samme grep.

«Det betyr at verdens største økonomi nå ikke lenger er vurdert som «risk-free» av noen av de tre store rating byråene (Standard & Poor’s, Moodys og Fitch Ratings)», skriver Berntsen.

«USAs gjeld fortsetter å øke. Rentekostnadene alene nærmer seg nivåene for forsvarsbudsjettet. På overflaten er amerikansk økonomi robust – arbeidsmarkedet er stramt, børsene er høye, og innovasjonen lever. Men under dette – i grunnmuren – finnes en strukturell ubalanse som ikke kan ignoreres», fortsetter han.

Analytikeren påpeker at Moody’s ikke sender dette signalet for å være politisk.

«De gjør det fordi det finnes en objektiv virkelighet: offentlig pengebruk og fremtidige forpliktelser er ikke bærekraftige uten reform. Hvorvidt Trumps DOGE – Department of Government Efficiency kan snu dem amerikanske skuten er det store spørsmålet. DOGE kan høres ut som en teknokratisk fotnote, men i realiteten er det et forsøk på å gjøre offentlig sektor slankere, mer effektiv og fremtidsrettet», skriver Berntsen.

Asia

Det er bred nedgang på børsene i Asia mandag morgen. Investorene vurderer nå blant annet Moody's nedgradering av USAs kredittrating.

I Japan faller Nikkei 0,79 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,13 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,09 prosent, CSI 300 går tilbake 0,38 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller 0,49 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er mandag morgen ned 0,55 prosent til 65,05 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,03 prosent på 62,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,79 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Fredag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,7 prosent til 5.958,38 poeng. Industritunge Dow Jones steg 0,8 prosent til 42.654,74, mens teknologiindeksen Nasdaq økte med 0,5 prosent til 19.211,10.

Fredag ble imidlertid ikke en dans på roser for alle. Novo Nordisk falt 2,7 prosent etter at selskapet kunngjorde at konsernsjef Lars Fruergaard Jørgensen går av.

Aksjene i brikkegiganten Applied Materials falt 5,3 prosent etter at selskapet leverte svakere inntekter enn ventet i andre kvartal. Omsetningen endte på 7,10 milliarder dollar, litt under forventningen på 7,13 milliarder.