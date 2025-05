Investeringsøkonom Mads Johannesen (35) forlater Nordnet etter syv år i stillingen.

– Det har vært syv fantastiske år, og jeg har trivdes svært godt sammen med mine dyktige kollegaer. Det dukket opp en mulighet jeg ikke kunne si nei til, nemlig å starte opp et eget rådgivningsselskap sammen med partnere. Det ser jeg frem til, sier Johannesen i en pressemelding.

Ifølge meldingen skal han starte rådgivningsselskapet i løpet av sommeren. Samtidig vil Johannesen fortsette å lede og utvikle Nordnets podcast «Pengepodden».

Da Mads Johannesen tiltrådte stillingen som investeringsøkonom hadde Nordnet knappe 100.000 aktive kunder. Nå nærmer selskapet seg en halv million kunder.

Ikke den første

– Vi har et sterkt og kompetent team her i Nordnet, og jeg skulle gjerne sett at Mads Johannesen fortsatte videre hos oss. Han har gjort en svært god jobb med å forklare aksjer og sparing på en lettfattelig måte, samtidig er jeg trygg på at Else og Roger vil videreføre arven etter Mads sammen med resten av det dyktige teamet i Nordnet Norge, sier Norgessjef, Mari Rindal Øyen.

Johannesen er ikke den første profilen som forlater investeringsplattformen. I 2023 sluttet daværende Norgessjef Anders Skar. Ved inngangen til 2024 ble den tidligere Nordnet-sjefen styreleder og investor i Fixrate.

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem forlot Nordnet i fjor til fordel for nettopp Fixrate.