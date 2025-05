Når man lykkes og vil trekke opp stigen etter seg

De seneste månedene har vi sett enkelte ta til orde for å avvikle Innovasjon Norge. Flere av disse har dette til felles: De unnlater å opplyse om at de selv har etablert eller investert i selskaper som har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge.

Les også – Bort med drømmeløft og svulstigheter Bygg ned distriktsgrepene i Innovasjon Norge, og ikke vær redd for å satse i Stavanger, Bergen eller Oslo, er rådene fra innovasjonsprofessor Peder Inge Furseth.

Innovasjon Norge støtter for mange svake prosjekter Innovasjon Norge bør snarest splittes i to deler, mener innovasjonsprofessor Peder Inge Furseth.

Seriegründeren Morten Wiese skriver i et innlegg i Finansavisen at Innovasjon Norge like gjerne kunne hett «Stagnasjon Norge». Ordspillet er kreativt nok det, men Wiese kunne vært åpen om at han selv har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge til flere av sine selskaper. Av de tre selskapene han viser frem i sin portefølje på egen hjemmeside, har to av dem – Move About og CityQ – mottatt tilskudd til teknologiutvikling og oppstart fra Innovasjon Norge. Er dette eksempler på det Wiese mener er «politisk korrekt og totalt uinteressante» prosjekter som vi har bidratt med finansiering av?

Les også FrP vil legge ned Innovasjon Norge Gründere må innovere alene, hvis FrP får det som de vil. Men de skal også slippe formuesskatt.

Det er også andre som nylig har uttalt seg i skarpe vendinger om Innovasjon Norge, uten å opplyse om at de selv har brukt Innovasjon Norges tjenester på sin vei mot vekst. I tillegg til nevnte Wiese, uttalte Jon Bøhmer i et intervju med DN tidligere i år at «Innovasjon Norge er opprettet for de som jobber der, og at deres viktigste funksjon er å lønne de ansatte og holde dem i arbeid».

Vi har støttet ett av fire norske høyvekstselskaper og 15 prosent av norske gaselleselskaper

Bøhmers selskap Kyoto Group har mottatt over 20 millioner kroner i finansiering fra Innovasjon Norge. Jens Rugseth var blant de som fulgte opp med støtte til Bøhmer i en egen sak i Finansavisen. I 2021 kjøpte han seg opp i selskapet Cyviz, som Innovasjon Norge allerede hadde støttet i flere omganger før de gikk på børs før jul i 2020.

Med så mye penger finner også blind høne korn, skriver Wiese. Selv om han nok mener dette som et spark mot Innovasjon Norge, så illustrerer han faktisk en viktig grunn for hvorfor Innovasjon Norge eksisterer. Vi vurderer porteføljen samlet. Ved at vi tar risiko der andre ikke kan eller vil, vil vi finne flere korn i Norge. Noen store suksesser vil veie opp for prosjekter som ikke lykkes. Så kan vi nok få en bedre akseptkultur i Norge, for prøving og feiling er en viktig del av det å lykkes med vekst.

Les også Innovasjon Norge: Tar oppgjør med Røkke Kjell Inge Røkke dømmer industrisatsinger nord og ned. Innovasjon Norge-sjef Håkon Hauglis tall sier noe annet.

Innovasjon Norge er en viktig partner for selskaper i vekst. Vi har støttet ett av fire norske høyvekstselskaper og 15 prosent av norske gaselleselskaper (tall fra 2023), og vi har bidratt med finansiering og/eller kompetansetjenester til 34 prosent av selskapene som er blitt notert på Oslo Børs siden 2020. Så helt blind er ikke høna.

Norge trenger at flere bedrifter lykkes og vokser seg større. Det blir vanskeligere om de som har fått støtte fra Innovasjon Norge vil trekke opp stigen etter seg.

Leon Bakkebø

Direktør for bank og finansiering i Innovasjon Norge