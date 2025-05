Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,4 prosent, Dow Jones er ned 0,7 prosent mens S&P 500 har falt 1,0 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,54 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 13,1 prosent til 19,49.

Nedgradert

Fredag nedgraderte kredittbyrået Moody’s kredittverdigheten på amerikansk statsgjeld.

«Fra en tidligere kredittscore på Aaa, ble denne senket til Aa1, og dermed følger Moody’s etter Fitch (nedgraderte i fjor) og S&P Global Ratings (for 14 år siden) i å gjøre en slik nedgradering. Bessent kommenterte nedgraderingen i noenlunde samme ordelag da han sa at dette er en “lagging indicator”», skriver DNB Carnegie i en oppdatering.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet understreker i en ny rapport at verdens største økonomi ikke lenger er vurdert som «risk-free» av noen av de tre store ratingbyråene – Standard & Poor’s, Moody’s og Fitch Ratings.

Budsjettforhandlinger

Ifølge Handelsbanken vil markedet denne uken rette oppmerksomheten mot budsjettforhandlingene i Representantenes hus, der Republikanerne forsøker å samle støtte til et større forslag om skattekutt og utgiftsreduksjoner.

«Forslaget – omtalt av president Trump som «one big, beautiful bill» – kan potensielt føre til økt underskudd og dermed høyere langsiktige renter. Med Memorial Day (27. mai) som mål for avstemning, vil markedet følge utviklingen tett», skriver Handelsbanken i en oppdatering.