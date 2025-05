Svak start på børsuken

Fredag kveld nedgraderte Moody's amerikanske statsobligasjoner fra Aaa til Aa1, som følge av USAs raskt stigende offentlige gjeld og enorme budsjettunderskudd. De to andre store ratingbyråene, Standard & Poor's og Fitch, tok lignende grep i henholdsvis august 2011 og august 2023. Det er første gang alle tre opererer med en rating under Aaa.

Et resultatet var at renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner på et tidspunkt var opp med 12 basispunkter, til 4.56 prosent, mer enn noen gang siden 19. februar. Samtidig svekket dollaren seg med 0,8 prosent mot euro, og i aksjemarkedet falt S&P 500 og Nasdaq 100 med 0,3–0,4 prosent. Gull, en alternativ «trygg havn», fikk derimot en prisoppgang på 1,2 prosent.

På lengre sikt kan nedgraderingen medføre at enkelte forsikringsselskaper, pensjonsfond og andre institusjoner blir nødt til å dumpe amerikanske statsobligasjoner, ettersom de bare har tillatelse til å eie gjeld med en topprating fra minst et ratingbyrå.

Også i Europa sank de fleste børsindeksene, og mandag ettermiddag var Stoxx 600 rundt 0,2 prosent lavere. Volkswagen var blant taperaksjene, med et kursfall på godt over 5 prosent. Den tyske bilprodusenten høstet skarp kritikk under generalforsamlingen sist fredag, som følge av at Oliver Blume for tiden fungerer som adm. direktør i både Volkswagen og Porsche. I tillegg varslet både finansdirektøren og lederen for VW-merket at mye arbeid gjenstår for å gjøre Volkswagen til et mer effektivt og lønnsomt konsern.

Generelt gjorde luksusaksjer det dårlig, og Moncler, Prada, LVMH og Gucci-eieren Kering sank med 1–3 prosent. Hovedårsaken var skuffende handelstall fra Kina. Den årlige omsetningsveksten i landets butikker var 5,1 prosent i april, mot ventet 5,7 prosent og ned fra 5,9 prosent i mars. Landets statsistiske sentralbyrå forklarte utviklingen i diplomatiske ordelag: «Vi må være klar over at det fremdeles er mange ustabile og usikre faktorer i det eksterne miljøet».