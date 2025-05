Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,4 prosent til 1.558,73 poeng mandag.

Nedtur for oljesektoren

DNB Carnegie har lagt frem en oppdatering på oljeselskapene etter å ha kuttet oljeprisestimatene for 2025 og 2026 til 65 og 63 dollar fatet.

Aker BP og Okea er derfor nedgradert til hold med kursmål på henholdsvis 235 og 18 kroner. Aksjene endte dagen ned henholdsvis 1,8 prosent til 238,40 kroner og 3,9 prosent til 17,10 kroner.

Salgsanbefalingen gjentas i børslokomotivet Equinor med et nytt kursmål på 180 kroner. Aksjen falt 1,6 prosent til 240,90 kroner. Vår Energi nedjusteres fra 35 til 29 kroner, og falt 2,8 prosent til 29,10 kroner.

DNB Carnegie vraker også Aker BP fra porteføljen.

– Analytikerne har nedgradert aksjen til hold, og vi følger den anbefalingen. Aksjen har vært sterk relativt til oljeprisen i år, og vi velger nå å låse inn gevinsten, sier Paul Harper, strateg i DNB Carnegie, til Finansavisen.

Ved børsens stengetid omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 65,14 dollar, ned 0,3 prosent. Brent-oljen med levering i juli ligger ned 0,5 prosent til 65,10 dollar.

Andre bevegelser

Hynions svenske datterselskap Hynion Sverige er konkurs, ifølge en melding mandag.

«Etter en lengre periode med økonomiske utfordringer og forsinkelser i gjennomføringen av planlagt finansiering, har Hynion Sverige AB begjært oppbud. Den finansielle situasjonen til morselskapet, Hynion AS, forblir upåvirket. Hynion AS viderefører sin virksomhet og er i sluttfasen av å sikre ytterligere finansiering», opplyses det.

Hynion åpnet dagen ned over 20 prosent, men har senere hentet seg inn, og aksjen endte opp 7,4 prosent til 0,07 kroner.

Oppdrettsaksjen Bakkafrost leverte et litt bedre enn ventet operasjonelt driftsresultat, og gjentar volumguidingen for 2025. Aksjen falt 1,3 prosent til 499,20 kroner.

Etter børsslutt fredag meldte Akastor, der Kjell Inge Røkkes Aker er største eier, at salget av «Skandi Peregrino» er blitt kansellert. Transaksjonen var betinget av godkjenning fra befrakteren, men denne ble ikke gitt. Aksjen endte ned 2,6 prosent til 12,24 kroner etter noen timers handel.

Gassrederiet BW LPG falt 4,1 prosent til 116,30 kroner. I en fersk analyse nedjusterer DNB Carnegie kursmålet fra 190 til 152 kroner.

Oljeserviceselskapet Subsea 7 er tildelt en såkalt «front-end engineering and design»-studie (FEED) av ConocoPhillips for utviklingsprosjektet Previously Produced Fields (PPF). Prosjektet er tildelt under en ny rammeavtale, og hvis prosjektet når endelig investeringsbeslutning og nødvendige myndighetsgodkjenninger, kan det utøves en opsjon for tildeling av en milliardkontrakt til Subsea 7 under rammeavtalen. Aksjen endte opp 0,2 prosent til 166,50 kroner.