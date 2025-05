Det ble en volatil start på uken på Wall Street etter at kredittvurderingsbyrået Moody’s nedgraderte USAs statsgjeld fra toppkarakteren Aaa til Aa1. Byrået peker på økende budsjettunderskudd og utfordringer med å refinansiere gjeld i et miljø med høye renter.

Slik gikk det på Wall Street mandag:

Samleindeksen S&P 500 steg 0,09 prosent, og industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp 0,32 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 0,02 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,47 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,97 prosent til 18,21.

Markedet hentet seg inn

Til tross for at Dow Jones-futures var ned over 300 poeng før åpning, klarte markedet å hente seg noe inn utover dagen. Investorene vurderte nedgraderingen som lite overraskende, og enkelte så det som en naturlig pause i det som har vært en sterk oppgang.

– Moody’s-rapporten endrer ikke vårt langsiktige syn. Det er mer et påskudd for markedet til å puste ut etter sterk utvikling, sa Ross Mayfield, analytiker i Baird.

Mange peker nå på behovet for flere handelsavtaler for å holde markedsstemningen oppe – og dempe frykten for at høyere renter skal skremme bort investorene.

Tek-aksjer i hardt vær

Teknologitunge Nasdaq falt mest blant hovedindeksene tidligere på dagen før den sammen med de andre indeksene hentet seg inn. Flere av de store teknologiselskapene påvirket indeksen negativt mandag:

Tesla endte ned 2,3 prosent, Apple svekket seg med 1,2 prosent og Palantir falt 2,5 prosent.

Ifølge CNBC rammes teknologisektoren særlig hardt i perioder med høyere renter, ettersom fremtidig inntjening da diskonteres hardere. Investorenes appetitt for risiko dempes samtidig av den økte usikkerheten.

Trump raste

På lørdag langet Donald Trump ut mot supermarked-kjeden Walmart for å skylde på toll når de varslet at de skulle øke prisene på sine produkter.

«Walmart burde slutte å legge skylden på toll for økte priser i kjeden».

«Walmart tjente milliarder av dollar i fjor, langt mer enn ventet. Walmart og Kina burde spise tollen, og ikke kreve noe fra kundene. Jeg vil følge med, og det samme vil kundene deres», skrev Trump på Truth Social 17. mai.

Aksjen endte bare ned 0,1 prosent etter uttalelsene fra Trump.