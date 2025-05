Finansiering av forsvar: Norge er ikke fremst i feltet

Hvor skal vi hente denne kapitalen? Noe av svaret finnes på børs, og fondsforvaltere jobber med å sette opp dedikerte aksjefond innenfor denne næringen. Men 99,8 prosent av norske bedrifter er ikke børsnotert og må få investeringer gjennom andre kanaler som direkte private investorer eller via private eierfond. Her kan det ligge en betydelig oppside for investorene siden de børsnoterte selskapene allerede har hatt en stor verdioppgang.

Private eierfond (venturefond, private equity- eller oppkjøpsfond) er spesialister på finansiering av innovasjon og vekst – som er de aktuelle behovene i den fremvoksende forsvarsindustrien. Mange eierfond i Norge har et nordisk fokus og bygger bro mellom kapitaleiere og innovative vekstbedrifter i vår region. Dette er vesentlig også fra et sikkerhetsperspektiv: forvalterne skal være medeiere i bedrifter med sensitive patenter og teknologier.

Skal eierfond i Norge lykkes med å mobilisere beløpene som kreves i til den norske delen av denne europeiske fremtidsindustrien, kreves noen grep:

Det trengs nye eierfond med investeringsmandater tilpasset de unike behovene og mulighetene i denne industrien. I likhet med fondsforvaltere på kontinentet er flere forvaltere i Norge i gang med å se på mulighetene til å etablere nye «deep tech»- og «dual use»-fond også her.

Neste steg er å øke kapitaltilgangen til de samme fondene. Det handler om å gjøre Norge til en mer attraktiv og forutsigbar investeringsdestinasjon helt generelt, men i tillegg fjerne ESG-hindringer som gjør at både private og offentlige kapitaleiere, inkludert pensjonsfond, kan velge å delta i slike investeringer. Politiske signaler om ønskeligheten av disse investeringene er viktig: endringer i langsiktige investeringsmandater tar tid å gjennomføre.

Kapitalmobiliseringen til denne sektoren pågår nå for fullt i Europa, men Norge er dessverre ikke fremst i feltet. Den britiske forsvarsministeren henstilte nylig til venturekapital-investorer om å være med og finansiere Storbritannias forsvarsindustri. Danmark har opprettet et nytt offentlig-privat akseleratorfond for unge forsvarsbedrifter. Estland, Ukraina og flere andre land deltar i Darkstar-alliansen som finansierer oppstartsbedrifter innen forsvarsteknologi.

Skal bedrifter i Norge kunne konkurrere og hente kapital på lik linje med andre europeiske land, må vi sikre god kapitaltilgang for norske vekstselskaper i denne sektoren, og samtidig søke å etablere et tettere offentlig-privat samarbeid om industribygging og finansiering for norsk forsvar og sikkerhet. Og det raskt.

Allon Groth

Adm. direktør i Norsk venturekapitalforening (NVCA)

Karl-Christian Agerup

Styreleder i Vend Marketplaces, partner i Antler og styremedlem i Natos innovasjonsfond