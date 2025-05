Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Petter von Hedenberg har mangedoblet pengene etter jackpot i matkasser. Han var én av gründerne bak Godtlevert, som etter fusjoner med Adams Matkasse og Linas Matkasse nå heter Cheffelo og er notert på Stockholm-børsen.

Siden vinteren 2023 har Hedenberg kjøpt aksjer for 15 millioner kroner. Etter en seksdobling eier han nå aksjer i Cheffelo for 84,5 millioner svenske kroner.

Shippingaksjer har gått som en kule på børsen i april og mai. Bilskipsrederiene Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen har steget 46 og 30 prosent, og tankrederiene Hafnia og Frontline har begge steget mer enn 40 prosent.

Jørgen Lian, leder av analyseteamet i DNB Carnegie, venter større variasjoner mellom de ulike sektorene utover sommeren og høsten. Han ser mer potensial i tank, mens oppgangen i containersektoren er av det forbigående slaget.

Finansminister Jens Stoltenberg vil lette på formuesskatten. Finansdepartementet fremmer et forslag som lar dem med likviditetsproblemer utsette skatteregningen med inntil tre år.

En utsettelse vil imidlertid kun gjelde bedriftseiere og formuesskatt tilknyttet virksomheten. Skatteregningen må også være på over 30.000 kroner. Dessuten tar departementet blodrente. Med dagens styringsrente ville renten på utsatte krav vært på 9,5 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant for Høyre. Det er blitt bråk fordi hun har mottatt styrehonorarer på tilsammen 650.000 kroner fra et Reitan-selskap, et Norlandia-selskap og noe annet småtteri.

Hofstad Helleland ser tegningen og er ikke lenger i Næringskomiteen, mens alt er registrert og offentliggjort etter reglene. Men oppstyret skremmer nok andre. Trist, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

PetroNor E&P: Kl. 06.30, webcast kl. 09.00

SalMar: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

BW LPG: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00