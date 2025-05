Oslo Børs stiger tirsdag formiddag.

Kl. 11.16 står hovedindeksen i 1.560,85, opp 0,14 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Gjenopptas

Equinor melder at stoppordren for deres Empire Wind-prosjekt i New York er opphevet, og utbyggingen kan dermed gjenopptas. Det sender Equinor opp 1,45 prosent til 244,40 kroner.

– Jeg vil takke president Trump for å finne en løsning som redder tusenvis av jobber og legger grunnlaget for videre investeringer i industriprosjekter i USA, sier Equinor-sjef Anders Opedal.

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier påpeker over Finansavisen at aksjen har utviklet seg rundt 6 prosent svakere enn andre oljeaksjer siden nyheten om stoppordren.

– Jeg tipper den ikke skal opp så mye, men 2-3 prosent. Grunnen er at dette tross alt er et prosjekt med lav lønnsomhet og høy risiko, sier han.

Brent-oljen med juli-levering er tirsdag formiddag ned 0,18 prosent til 65,42 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,21 prosent på 61,93 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Aker BP er ned 0,88 prosent til 236,30 kroner, mens Vår Energi faller 0,38 prosent til 28,99 kroner.

Morgan Stanley har nedjustert sitt kursmål på førstnevnte fra 230 til 200 kroner. Kursmålet på Vår Energi jekkes ned fra 41 til 35,3 kroner.

Andre bevegelser

SalMar har lagt frem sine førstekvartalstall, og melder om et operasjonelt driftsresultat på 798 millioner kroner. Det er langt svakere enn hva analytikerne ventet, og aksjen faller 6,10 prosent til 478,40 kroner.

– Finansielt er det dessverre svakt som følge av slakting sent i perioden og kvaliteten på slaktet fisk i kvartalet, sa konsernsjef Frode Arntsen.

Også BW LPG har lagt frem tall. Gassrederiet så bunnlinjen falle 56 prosent på årsbasis i første kvartal, men driftsresultatet var bedre enn ventet. Selskapet trekker seg også fra et India-prosjekt. Aksjen klatrer 2,06 prosent til 118,70 kroner.

Dof Group er tildelt fire langsiktige AHTS-kontrakter av Petrobras med en samlet verdi på om lag 480 millioner dollar. Det sender aksjen opp 2,86 prosent til 93,60 kroner.

Pareto Securities oppgraderer NRC Group fra hold til kjøp, og jekker samtidig opp kursmålet fra 4,50 til 6,00 kroner. Aksjen styrkes 2,93 prosent til 4,92 kroner.