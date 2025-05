Sjokkauksjon i Japan: Høyeste rente noensinne

Det har vært en sjokkerende svak 20-års auksjon i det japanske obligasjonsmarkedet tirsdag.

Etterspørselen var 2,5 ganger tilbudet (bid-to-cover) – en viktig indikator på investorenes appetitt – og noterte dermed det laveste nivået siden august 2012. Ved forrige auksjon i april var bid-to-cover 2,96.

Den gjennomsnittlige prisen var 99,29 yen, mens laveste pris landet på 98,15 yen – en differanse, eller «tail», på 1,14 yen. Dette er det høyeste tail-nivået siden 1987.

«Auksjonen sjokkerte markedet», skriver sales trader Ippei Yamaura i Goldman Sachs.

Frykter mindre kjøp fra sentralbanken

I kjølvannet, rundt klokken 05.35 norsk tid, begynte rentene å stige kraftig. 20-årige statsobligasjoner var opp om lag 15 basispunkter, til det høyeste nivået siden 2000, mens rentene på 30-årige obligasjoner nådde sin høyeste notering siden denne løpetiden ble introdusert i 1999. 40-årige obligasjoner steg med 10 basispunkter. Renteutsatte aksjer fulgte med, da banker steg, mens eiendomssektoren falt.

«Det svakere enn ventede resultatet tilskrives frykt for at Bank of Japan (BOJ) er i ferd med å trekke seg ytterligere tilbake fra sine obligasjonskjøp – slik det også ble omtalt i går. Nikkei melder imidlertid at BOJ trolig vil holde fast ved sin nåværende plan for reduksjon av JGB-kjøp, i tråd med vår vurdering», skriver Yamaura.

«Jeg vil ikke røre superlange obligasjoner», uttalte porteføljeforvalter Ryoma Nagatomo hos Norinchukin Zenkyoren Asset Management, og viste til ulmende budsjettmessige risikoer og overtilbud, skriver Bloomberg.

Verre enn Hellas

I en tale i Japans parlament mandag avviste statsminister Shigeru Ishiba opposisjonens krav om å finansiere lavere skatter ved at staten tar opp mer gjeld. Kravene kommer i forkant av parlamentsvalget i juli, hvor 124 av de 248 setene er på valg.

– Vårt lands finansielle situasjon er utvilsomt ekstremt dårlig, verre enn Hellas', sa Ishiba mandag.