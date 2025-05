Det finske forsvarsdepartementet sier de vil sende ammunisjon til en verdi av 90 millioner euro – som tilsvarer rundt 1,04 milliarder kroner – til Ukraina, finansiert med inntekter fra russiske finansielle eiendeler som ble fryst av EU etter Russlands fullskala invasjon i 2022, skriver Reuters.

EU har anslått at rundt 210 milliarder euro av de omtrent 300 milliarder dollar i fryste russiske verdier befinner seg i unionens 27 medlemsland, hovedsakelig i form av statsobligasjoner som den russiske sentralbanken hadde lagret som valutareserver.

EU-kommisjonen besluttet i fjor at avkastningen fra disse verdiene kan brukes til å støtte det ukrainske forsvaret gjennom et EU-administrert fond.

– Vi klarte å forhandle frem ekstra finansiering til Finlands støtte til Ukraina, sier forsvarsminister Antti Häkkänen.

– Produktene kjøpes fra finsk industri for å styrke sysselsettingen her hjemme og sendes til Ukraina for å hjelpe forsvaret deres. Jeg er svært fornøyd med resultatet, legger han til.

Kreml har foreløpig ikke kommentert saken, men har gjentatte ganger uttalt at ethvert forsøk på å beslaglegge eller selge fryste russiske verdier vil være ulovlig, bryte med eiendomsretten, skape en farlig presedens og vil bli bestridt rettslig, skriver Reuters.

Les også – Trump gir Putin seieren Europeiske ledere frykter for USAs Ukraina-innsats etter mandagens samtale mellom Donald Trump og Vladimir Putin. Eksperter mener en våpenhvile virker stadig fjernere.

Snakket med Putin

USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket sammen i mer enn to timer mandag, og i etterkant kalte Putin samtalen for «produktiv».

Mens Trump på sin side hevdet at samtalen gikk «veldig bra» på Truth Social.

Puten hevder at Russland er klare for å samarbeide med Ukraina om å få på plass nye samtaler om en våpenhvile. Men da delegasjoner fra landende møttes til forhandlinger i Istanbul forrige uke, varte møtet i under to timer etter at Russland kom med krav som Ukraina anså som uaktuelle.

Trump opplyste i helgen at han skulle ringe Zelenskyj etter samtalen med Putin, men ifølge kilder Reuters har snakket med, ringte Trump den ukrainske presidenten før samtalen med Putin.

Samtalen mellom Putin og Trump er den tredje mellom de to presidentene siden sistnevnte tok fatt på sin andre presidentperiode i januar. De har ennå ikke møttes fysisk, men Det hvite hus sa mandag at Trump er åpen for å møte Putin.