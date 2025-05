Når man lykkes – og ser stigen rives ned bak seg

Leon Bakkebø i Innovasjon Norge kritiserer min kronikk «Innovasjon Norge kunne like gjerne hett Stagnasjon Norge» for å være et forsøk på å trekke opp stigen etter meg etter å ha fått Innovasjon Norge støtte i flere av prosjektene jeg har lykkes med. I virkeligheten handler teksten om at stigen allerede er revet ned for mange av dem som kommer etter.

Kronikken ble skrevet i frustrasjon over hvordan norske gründere i 2025 i økende grad må stå i kø hos Innovasjon Norge, fordi den private kapitalen sitter på gjerdet, har flyttet ut – eller blitt skattet ut av landet. Samtidig øker bevilgningene til det offentlige virkemiddelapparatet, mens den viktige private kapitaltilgangen til de prosjektene som faktisk skal løse reelle problemer, tørker inn.

Når man driver med tidligfaseinnovasjon, vil mange prosjekter mislykkes. I selskaper jeg har lykkes med har det nettopp vært den private kapitalen som har vært drivende. Det var risikovilje fra private investorer som ga fart, fleksibilitet og skaleringsevne – alt det som trengtes i de forskjellige fasene av selskapenes utvikling. I dag er den kapitalen i ferd med å forsvinne, og vi står igjen med et tungrodd statlig apparat som forsøker å fylle tomrommet.

Det er mulig å være både takknemlig for den støtten man har fått, og samtidig kritisk til en politikk som nå gjør det vesentlig vanskeligere for andre å lykkes. Min kritikk handler om en statlig overstyring av kapitalstrømmene som gjør at virkemiddelapparatet – som skulle være supplement til privat kapital – nå i vesentlig større grad er blitt en erstatning for den.

Resultatet er at prosjekter som før kunne fått investeringer og risikovillig kapital fra private, i dag må tilpasse seg statlige prioriteringer, vurderingskriterier og byråkratiske skjemaer. Det er ikke å trekke opp stigen. Det er å rope ut at noen har revet den ned.

Morten Wiese

Daglig leder i Wiese Ventures