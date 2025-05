Tror Europa knuser USA

Wall Street-strateger satser nå på at europeiske aksjer vil gjøre det bedre enn på minst 20 år sammenlignet med amerikanske aksjer, melder Bloomberg.

Nyhetsbyrået har utført en undersøkelse blant 20 strateger, som i gjennomsnitt tror at den europeiske samleindeksen Stoxx Europe 600 vil avslutte 2025 på rundt 554 poeng.

Les også ABGs ukjente toppsjef: – Aksjene mine har syv- eller åttedoblet seg – Det var en lykke at DNB kjøpte Carnegie. Nå har vi hele markedet for oss selv, sier Jonas Ström, som nå ruller ut private banking – med dollartegn i øynene

Sikter høyest

Med et kursmål på 580 poeng har JPMorgan Chase & Co. et av de høyeste kursmålene. Dette indikerer en rekordhøy ledelse på 25 prosentpoeng over S&P 500, ettersom banken venter fall for den amerikanske indeksen.

Citigroup venter en oppgang til 570 poeng for Stoxx Europe 600, som vil bety at det europeiske markedet slår det amerikanske med den største marginen siden 2005.

I 14.30-tiden tirsdag var Stoxx Europe 600-indeksen opp 0,7 prosent til 553,93 poeng, som gir en oppgang på 8,5 prosent hittil i år.

Samtidig lå S&P 500 an til et fall på 0,2 prosent i førhandelen i USA.

Les også Sjokkauksjon i Japan: Høyeste rente noensinne Japanske renter stiger kraftig tirsdag etter en svært svak auksjon. 30-årsrenten, som ble introdusert i 1999, har aldri hatt høyere rente.

Trenger sterkere trender

I forrige uke viste en ny rapport fra Bank of America at 35 prosent av globale fondsforvaltere er overvektet i europeiske aksjer, mens eksponeringen mot USA har falt til det laveste nivået på to år.

En separat Bloomberg-undersøkelse blant strateger viser en gjennomsnittlig forventning om at S&P 500 vil avslutte året på 6.001 poeng. Mandag endte indeksen på 5.963,60, omtrent uendret fra foregående dag.

Når det gjelder Stoxx Europe 600, er det bare seks deltagere i Bloombergs undersøkelse som tror indeksen vil falle mer enn 2 prosent fra fredagens sluttkurs. Disse er Bank of America, Deka Bank, Panmure Liberum, Société Générale og TFS Derivatives.

Les også Kutter bredt i olje: Norsk gassfavoritt som toppvalg Morgan Stanley kutter i flere oljeaksjer, men ser lyspunkter i gassmarkedet – og i Vår Energi.

Roland Kaloyan i Société Générale argumenterer med at han trenger å se sterkere inntjeningstrender samt ytterligere nedgang i tollrelatert risiko for å spå et Stoxx 600-rally. Hans kursmål er på 530.