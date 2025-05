New York-børsen åpner i rødt

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,4 prosent, Dow Jones er ned 0,1 prosent mens S&P 500 har falt 0,3 prosent.

Ifølge CNBC har Elon Musk takket ja til å lede Tesla de neste fem årene. Aksjen stiger 2,6 prosent i åpningsminuttene.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,50 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,7 prosent til 18,02.

«Flere medlemmer av Federal Reserve var på banen i går, med budskap om at det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner om behovet for rentekutt. Både New York Fed-president John Williams og Atlanta Feds Raphael Bostic pekte på behovet for å se flere datapunkter før man kan vurdere neste steg, og at effektene av handelsuroen trolig først vil slå inn med et visst tidsetterslep», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Kvartalstall

Majoriteten av selskapene i S&P 500-indeksen har nå levert tall for første kvartal. Ifølge Storebrand har topplinjen økt med fire prosent fra forrige kvartal, mens inntjeningen har økt med hele 11 prosent.

«I sum så har rapporteringssesongen igjen vært sterk og bedre enn ventet. I USA har overskuddet økt, mens det har falt i Europa. Noe av dette forklares trolig med økt aktivitet i forkant av amerikanske tariffer», skriver Storebrand Asset Management i en rapport.