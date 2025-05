Saken oppdateres.

Oslo Børs endte i grønt tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.561,46, en oppgang på 0,2 prosent.

Nordsjøoljen med juli-levering er ned 0,5 prosent til 65,23 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen er ned 1,4 prosent til 61,84 dollar. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag. Gassprisen (EU TTF) er opp 4,4 prosent til 36,65 euro pr. MWh.

Aker BP falt 0,6 prosent til 236,90 kroner, mens Vår Energi endte opp 0,5 prosent til 29,24 kroner. Morgan Stanley har nedjustert sitt kursmål på førstnevnte fra 230 til 200 kroner. Kursmålet på Vår Energi jekkes ned fra 41 til 35 kroner.

Equinor steg 1,2 prosent til 243,70 kroner. Like etter midnatt kunngjorde oljegiganten at stoppordren for det prestisjetunge havvindprosjektet Empire Wind i New York er opphevet.

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier påpekte at aksjen har utviklet seg rundt 6 prosent svakere enn andre oljeaksjer siden nyheten om stoppordren.

Den danske havvindgiganten Ørsted, hvor Equinor eier 10 prosent, stiger over 13 prosent til 285,60 danske kroner på København-børsen.

Oslo-noterte Cadeler, som driver med transport og installasjon av havvindturbiner, steg 2,7 prosent til 51,20 kroner.

Aksjeras etter bom

Oppdrettsgiganten SalMar kom med tall på morgenkvisten. Selskapet kunne meldte om et operasjonelt driftsresultat på 798 millioner kroner. Det var langt svakere enn hva analytikerne ventet, og aksjen ble straffet med en nedgang på hele 7,8 prosent – det største fallet siden 2022.

I Mowi har John Fredriksen, gjennom Geveran, kjøpt 75.000 aksjer, og flagget dermed 15 prosent i oppdrettsselskapet. Aksjen hentet seg inn, men endte ned 0,7 prosent til 191,00 kroner. På det meste var aksjen ned 2,1 prosent.

Også BW LPG har lagt frem tall. Gassrederiet så bunnlinjen falle 56 prosent på årsbasis i første kvartal, men driftsresultatet var bedre enn ventet. Selskapet trekker seg samtidig fra et India-prosjekt. Aksjen klatret 1,2 prosent til 117,70 kroner.

DOF Group er tildelt fire langsiktige AHTS-kontrakter av Petrobras med en samlet verdi på om lag 480 millioner dollar. Det sendte aksjen opp 2,4 prosent til 93,20 kroner.

Ellers falt Kongsberg Gruppen 1,6 prosent til 1.685,50 kroner.