Nedtur for reiseaksjer

De fleste europeiske børsene var betydelig opp tirsdag ettermiddag, og den brede Stoxx 600-indeksen la på seg 0,8 prosent. Det tyske industrikonglomeratet Thyssenkrupp var blant vinneraksjene, med en kursoppgang på godt over 6 prosent. Et datterselskap, Nucera, meldte om en topplinjevekst på 29 prosent i det seneste regnskapskvartalet, samtidig som underskuddet ble nær halvert.

For Vodafone ble oppturen på mer enn 5 prosent. Telekomgiganten meldte om en ebitda på 10,93 milliarder euro i regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars, mot 11,02 milliarder euro i den foregående perioden. Inntektene økte imidlertid med 2 prosent, mens inntjeningen per aksje bykset fra 7,47 euro til 7,87 euro. Begge deler var noe mer enn analytikernes snittestimat.

Heineken-kursen svekket seg derimot. En årsak var at mexikanske Femsa dumpet resten av sine aksjer i det nederlandske bryggeriet for nesten 360 millioner euro. Førstnevnte har vært tungt investert helt siden 2010.

I USA pekte børspilene hovedsakelig nedover ved halv fem-tiden tirsdag, etter seks handelsdager på rad med oppgang. De reiserelaterte aksjene AirBnb, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean og Carnival var blant taperne i S&P 500-indeksen. Kursfallene ble på 2–3 prosent. En årsak var at statistikk fra USAs ti største flyplasser viste at antallet ankomster i forrige uke var fem prosent lavere enn i samme periode året før. Svekkelsen var årets hittil verste, og skyldtes færre turister, forretningsreisende og reisende i offentlig sektor. Antallet som ankom fra Europa stupte hele 18 prosent.

Dollar General befant seg i den andre enden av avkastningsspekteret, med en opptur på 3 prosent. Dagen før hadde både Goldman Sachs og Morgan Stanley hevet sitt kursmål for billigbutikkjeden, og begge opererer nå med en kjøpsanbefaling. Analytikerne hevder at selskapet vil dra nytte av solid etterspørsel, idet amerikanske forbrukere søker «verdi for pengene» i et miljø med renteoppgang, vedvarende inflasjon og økonomisk usikkerhet.