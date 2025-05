Saken oppdateres i løpet av handelsdagen.

New York-børsen falt i åpningsminuttene tirsdag og fortsetter nedgangen i ettermiddagstimene. Nå står alle de ledende indeksene i rødt.

Slik står det til på Wall Street i 20-tiden:

Samleindeksen S&P 500 faller 0,4 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones er ned 0,3 prosent. Tek-indeksen Nasdaq faller 0,3 prosent hittil.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,48 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,8 prosent til 17,98

«Flere medlemmer av Federal Reserve var på banen i går, med budskap om at det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner om behovet for rentekutt. Både New York Fed-president John Williams og Atlanta Feds Raphael Bostic pekte på behovet for å se flere datapunkter før man kan vurdere neste steg, og at effektene av handelsuroen trolig først vil slå inn med et visst tidsetterslep», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Tesla-hopp

Under en digital opptreden tirsdag på Qatar Economic Forum i Doha sa Musk at han er innstilt på å lede Tesla de neste fem årene . Samtidig ønsker han å eie en større andel av Tesla – ikke på grunn av rikdom, men for å ha innflytelse, ifølge Bloomberg.



– Det handler ikke om penger. Det handler om rimelig kontroll over selskapets fremtid, sa Musk og pekte på aktivistinvestorer som av politiske grunner kan finne på å stemme mot han.

Tesla-aksjen stiger 3,7 prosent etter Musks uttalelse tirsdag. Så langt i år er aksjen ned 14 prosent hittil.

Gjeldskrise over dammen

USA har en enorm statsgjeld, og fredag nedgraderte kredittvurderingsbyrået Moody's USA sin kredittrating fra toppnivået AAA til Aa1.

Moody's ble dermed den siste av de store aktørene til å nedjustere landets rating. Det er nå ingen av de store kredittbyråene som lenger har toppscore på USA.

Beslutningen ble begrunnet med bekymring for den økende statsgjelden, som nå utgjør 36.000 milliarder dollar.

Renten på amerikanske statsobligasjoner med 30 års løpetid har steget til det høyeste nivået siden november 2023, samtidig som at dollaren har svekket seg mot euroen.

Nedgraderingen kommer 14 år etter at kredittvurderingsbyrået Standard and Poor's nedgraderte USA sin kredittvurdering. Fitch fulgte etter i 2023.

Ifølge Spencer Hakimian, grunnlegger av Tolou Capital Management, vil nedgraderingen trolig føre til høyere lånekostnader for både offentlige og private aktører.