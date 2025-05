Bred nedgang på Wall Street – børsrallyet har snudd

Tirsdagens handel på New York-børsen var preget av nedgang fra start, hvor samtlige indekser stod i rødt ved børsslutt. Markedssentimentet ser ut til å ha snudd, sammenlignet med forrige ukes gullrekke på børsen.

Blant de selskapsspesifikke nyhetene som preget markedsbildet i dag steg elbil-aksjen Tesla etter konsernsjef-nyheter.

Slik gikk det på Wall Street tirsdag:

Samleindeksen S&P 500 falt 0,4 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte ned 0,3 prosent. Tek-indeksen Nasdaq falt 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,5 prosent til 18,05.

Fem nye år

Under en digital opptreden tirsdag på Qatar Economic Forum i Doha sa Musk at han er innstilt på å lede Tesla de neste fem årene . Samtidig ønsker han å eie en større andel av Tesla – ikke på grunn av rikdom, men for å ha innflytelse, ifølge Bloomberg.



– Det handler ikke om penger. Det handler om rimelig kontroll over selskapets fremtid, sa Musk og pekte på aktivistinvestorer som av politiske grunner kan finne på å stemme mot han.

Tesla-aksjen steg marginale 0,5 prosent etter Musks uttalelse tirsdag. Så langt i år er aksjen ned 14 prosent.

Dagens bevegelser

Byggevarekjeden Home Depot falt 0,6 prosent til tross for at selskapet kunngjorde tirsdag at de opprettholder sin helårsprognose for 2025.