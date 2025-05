De fleste børsene i Asia styrkes onsdag morgen, til tross for bred nedgang på Wall Street tirsdag.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,39 prosent, CSI 300 er opp 0,68 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,53 prosent.

I Japan faller Nikkei 0,25 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp marginale 0,06 prosent.

Ferske tall viser at den japanske eksporten avtok for andre måned på rad, ettersom landet sliter under Donald Trumps omfattende tollsatser.

Kospi i Sør-Korea legger på seg 1,07 prosent. Nifty 50 i India stiger 0,34 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,62 prosent, mens Straits Times i Singapore faller tilbake 0,34 prosent.

Ellers i Asia skal Bank of Indonesia ifølge CNBC offentliggjøre sin rentebeslutning i dag. Sentralbanken kuttet styringsrenten i september 2024, og deretter igjen i januar i år, og har siden holdt den uendret på 5,75 prosent.

«Gitt svak vekst, er det mulig at Bank of Indonesia må gå inn i en kraftig rentekuttsyklus», skrive HSBC i en fersk rapport, og viser til svak BNP-vekst i første kvartal og svekket valuta mot dollaren.