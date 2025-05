Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Jensen Huang, gründer og toppsjef i Nvidia, denne uken har dominert nyhetsbildet fra Computex-messen i Taiwan.

«Nvidia er ikke lenger bare et teknologiselskap. Det er blitt en bærebjelke i det nye industrielle systemet. For investorer er det flere lag her som er verdt å forstå – ikke bare på overflaten, men i dybden», skriver Berntsen.

Analytikeren peker på at det i dagens nyhetsbilde snakkes det mye om AI.

«Det kan gi inntrykk av at dette er en trend man bør «være med på» for ikke å gå glipp av noe. Men det interessante med Nvidia er ikke AI i seg selv – det er hvordan selskapet har posisjonert seg for å levere skalaen AI krever», skriver han.

«Nvidia selger ikke bare chipper – de bygger plattformer, systemer og programvare som gjør det mulig å operasjonalisere kunstig intelligens i alt fra helse og industri til energi og automatisering. Og de gjør det med en vertikal integrasjon som binder kundene tett til sitt økosystem», fortsetter Berntsen, og påpeker at det er her bredden kommer inn.

«Selskapets fremtidige vekst ligger kanskje ikke først og fremst i antall solgte enheter, men i evnen til å være en langsiktig arkitekt for datasentrenes utvikling. Nvidia beveger seg fra å være en leverandør til å bli en uunnværlig samarbeidspartner», skriver analytikeren.

Han påpeker imidlertid at ingen stiger til himmels uten risiko.

«Når ett selskap blir navet i en så sentral verdikjede, oppstår også sårbarhet. Nvidia er i dag sterkt eksponert mot ett tema – AI – og én kundetype – hyperskala datasentre. Hvis strømpriser, reguleringer eller konkurrenter snur markedet, kan vekstlogikken utfordres», skriver Berntsen.

«Samtidig har de bygget et solid fundament: store inngangsbarrierer, høy teknologisk kompleksitet og en lojal utviklerbase. Det gir dem tid. Tid til å omstille, utvide og kanskje utvikle neste fase av selskapet før markedet rekker å ta dem igjen»

Asia

De fleste børsene i Asia styrkes onsdag morgen, til tross for bred nedgang på Wall Street tirsdag.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,39 prosent, CSI 300 er opp 0,68 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,53 prosent.

I Japan faller Nikkei 0,25 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp marginale 0,06 prosent.

Ferske tall viser at den japanske eksporten avtok for andre måned på rad, ettersom landet sliter under Donald Trumps omfattende tollsatser.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er onsdag morgen opp 1,59 prosent til 66,42 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,72 prosent på 63,10 dollar fatet.