Oslo Børs åpner opp onsdag morgen.

Kl. 11.16 står hovedindeksen i 1.564,98, opp 0,23 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er onsdag formiddag opp 1,45 prosent til 66,33 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,58 prosent på 63,01 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,23 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Årsaken til oppgangen er rykter fra Midtøsten. Ifølge CNN skal nemlig etterretningsopplysninger USA har fått tilgang på antyder at Israel forbereder angrep mot iranske atomanlegg.

Imidlertid er det ikke klart om israelske ledere har fattet noen endelig beslutning.

Equinor klatrer 1,31 prosent til 246,90 kroner. Natt til i går kunngjorde oljegiganten at stoppordren for det prestisjetunge havvindprosjektet Empire Wind i New York er opphevet.

Aker BP klatrer 0,25 prosent til 237,50 kroner, mens Vår Energi styrkes 1,57 prosent til 29,70 kroner.

Resultatrush

Flere selskaper har lagt frem sine førstekvartalstall onsdag morgen.

Crayon skuffet stort, og underliggende driftsresultat falt i første kvartal. EBITDA endte på 186 millioner kroner, ned fra 203 millioner kroner i samme periode i fjor. Det sender aksjen først ned, men stemningen har nå snudd og den stiger 0,29 prosent til 136,80 kroner.

Resultatene fortsetter å falle for Golden Ocean i et svakt tørrlastmarked. Sjefen, Peder Simonsen, mener likevel at rederiet leverer et godt kommersielt resultat under rådende markedsforhold. Aksjen svekkes 5,68 prosent til 76,45 kroner.

Cool Company ser kjempevekst, men melder at snittinntjeningen for flåten (TCE) endte på 70.600 dollar pr. dag, sammenlignet med 73.900 dollar i kvartalet før. Aksjen faller 3,39 prosent til 59,90 kroner.

I en analyse sluppet i midten av april spådde DNB Markets kursdobling for Cool Company, basert på en kraftig vekst i fraktvolumer og tonnmil – et bilde som også tegnes i onsdagens rapport.

Norse Atlantic meldte om inntektshopp i første kvartal. Flyselskapet leverte en omsetning på 125,3 millioner dollar, opp fra 78,2 millioner i samme periode i fjor. Bunnlinjen er imidlertid fortsatt rød. Aksjen stiger 1,69 prosent til 6,61 prosent, og har på det meste i dag vært omsatt for 7,20 kroner.

Andre bevegelser

Shelf Drilling stiger 14,77 prosent til 6,38 kroner etter at selskapet like før børsåpning meldte om et mulig storkjøp.

En ikke-navngitt finansiell investor har engasjer meglerhuset ABG Sundal Collier for vurdere et mulig kjøp på rundt 12,8 millioner aksjer, tilsvarende 5 prosent av de utestående aksjene i Shelf Drilling.

Også Vow styrkes markant, og er nå opp 14,75 prosent til 1,91 kroner. Aksjen har dermed steget 43 prosent den siste måneden. Fredag ble det kjent at HitecVision byr 192 millioner kroner, eller 0,95 kroner pr. aksje, for VGM, der Vow eier cirka 25 prosent.