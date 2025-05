President Donald Trump øker presset på republikanske kongressmedlemmer for å få vedtatt et omfattende lovforslag som forlenger skattekuttene fra 2017 og reduserer offentlige utgifter. Under et møte i Kongressen tirsdag beskrev Trump forslaget som «et stort, vakkert lovforslag» og advarte om at skattene vil øke drastisk dersom det ikke vedtas før årets slutt, skriver Financial Times.

– Dette er det største skattekuttet i vårt lands historie. Hvis vi ikke får det til, vil skattene øke med 68 prosent, sa Trump.

Lovforslaget inkluderer videreføring av skattekutt på inntekt, økt standardfradrag og barnefradrag, samt skattefritak for tips og overtidsbetaling. Det vil også øke utgiftene til forsvar og grensekontroll, samtidig som det fjerner skattelettelser for flere hundre milliarder dollar fra Medicaid og støtte til ren energi.

Forslaget øker også skatten på universitetsfond og private stiftelser, men inkluderer ikke skjerpelser mot hedgefond og oppkjøpsfond, som Trump tidligere har foreslått, ifølge FT.

Splittelse blant republikanerne

Trumps utspill kommer mens republikanske representanter er splittet, blant annet om fradragsordningen for delstats- og lokal skatt (SALT), som særlig gagner velstående i demokratiske stater. Samtidig har enkelte konservative uttrykt bekymring for at forslaget ikke går langt nok i å kutte offentlige utgifter.

UENIG: Representant Thomas Massie fra Kentucky får hard kritikk av Trump etter at han sa han ikke likte skatteforslaget fra Det hvite hus. Foto: Bloomberg

Blant annet skrev den republikanske representanten Thomas Massie, som nordmannen Hans Høeg var stabssjef for da Trump tiltrådde som president første gang, at skatteforslaget først og fremst vil tjene «limousinliberale i blå stater.»