Faller markant etter onsdagens tall

Onsdag peker pilen marginalt opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.562,48 poeng, opp 0,1 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 66,34 dollar, opp 1,5 prosent. Equinor stiger 0,9 prosent til 246,00 kroner, mens Aker BP faller 0,2 prosent til 236,50 kroner.

Årsaken til oppgangen i oljeprisen er rykter fra Midtøsten. Ifølge CNN skal nemlig etterretningsopplysninger USA ha fått tilgang på antyder at Israel forbereder angrep mot iranske atomanlegg. Imidlertid er det ikke klart om israelske ledere har fattet noen endelig beslutning.

Golden Ocean fikk et resultat etter skatt på minus 44,1 millioner dollar i første kvartal 2025 av en omsetning på 141,9 millioner dollar. DNB Carnegies analytiker Jørgen Lian mener de underliggende ratene var bedre enn ventet, men at kostnadene knyttet til tørrdokking var overraskende høye.

– Vi leverer et godt kommersielt kvartal under rådende markedsforhold, sier konsernsjef Peder Simonsen. Aksjen faller 6,8 prosent til 75,55 kroner.

Crayon har lagt frem kvartalstall som skuffet stort. Selskapet fikk et EBITDA-resultat på 186 millioner kroner, ned fra 203 millioner kroner i samme periode i fjor, mens driftsinntektene endte på 1,74 milliarder kroner, opp fra 1,63 milliarder kroner året før. Aksjen stiger 0,3 prosent til 136,00 kroner.

Cool Company fikk et resultat etter skatt på 9,1 millioner dollar i første kvartal, ned fra 36,6 millioner dollar i første kvartal 2024. Inntektene endte på 85,5 millioner dollar, ned fra 88,1 millioner dollar året før. I en analyse sluppet i midten av april spådde DNB Markets kursdobling for Cool Company, basert på en kraftig vekst i fraktvolumer og tonnmil – et bilde som også tegnes i onsdagens rapport. Aksjen faller 3,7 prosent til 59,70 kroner.

Norse Atlantic leverte en omsetning på 125,3 millioner dollar i første kvartal, opp fra 78,2 millioner i samme periode i fjor, drevet av en rekordhøy kabinfaktor på 95 prosent. Omsetningen var også preget av en engangsgevinst på 27,8 millioner som følge av tidlig tilbakelevering av fly. Driftsresultatet endte på minus 5,2 millioner, mens resultatet før skatt endte med et tap på 14,9 millioner. Aksjen stiger 0,6 prosent til 6,54 kroner.

Shelf Drilling stiger 15,1 prosent til 6,39 kroner etter at selskapet like før børsåpning meldte om et mulig storkjøp. En ikke-navngitt finansiell investor har engasjert meglerhuset ABG Sundal Collier for vurdere et mulig kjøp på rundt 12,8 millioner aksjer, tilsvarende fem prosent av de utestående aksjene i Shelf Drilling.