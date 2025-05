Marstia Invest, investeringsselskapet til Marit Mohn – lillesøsteren til Trond Mohn – og hennes sønn Stian Westlake, fikk i fjor et årsresultat på 119 millioner kroner. Det er en nedgang på over 200 millioner fra 2023, da selskapet fikk 344 millioner kroner.

Resultatnedgangen kommer etter at fjorårets investeringer ikke ga samme avkastning som året før. I årsrapporten har investeringsselskapet skrevet ned verdien av finansielle instrumenter med 189 millioner kroner. Det skjer etter at Mohn i 2023 tjente godt på Novo Nordisk-aksjen, mens det danske selskapet i 2024 snarere førte til tap for dem som fortsatt satt på aksjen.

Hun står likevel oppført på 52. plass med 6,9 milliarder kroner i formue på Kapitals 400 rikeste-listen.

Marita Invest (Mill. kr) 2024 2023 Driftsresultat −17,2 −11,8 Netto finans 165,9 406,3 Årsresultat 118,7 344,4 Ord. utbytte 400 400 Gave 203,8 128,8

Adlet

Mohn har gjennom mange år vært en høyt verdsatt velgjører i Storbritannia, og hun ble i fjor slått til ridder for sitt engasjement. Dermed kan den norske milliardæren nå titulere seg som Dame Marit Mohn.

– Det var en svært høytidelig seremoni. Jeg håper og tror at dette kan inspirere andre til å gi, sa milliardæren til Kapital i fjor høst.

Kong Charles var selv syk den aktuelle dagen, derfor var det hans søster, prinsesse Anne, som sto bak markeringen.

I løpet av de åtte årene som førte frem til adlingen hadde Mohn gitt bort over 1,5 milliarder kroner til veldedighet gjennom The Mohn Westlake Foundation. Stiftelsen står bak en rekke initiativer, fra oppfinnerrom der unge og gamle får hjelp til å realisere gode ideer med avansert teknologi og kunnskap, til teater, bolighjelp i London og bedre vilkår for barn i Sør-Afrika.

– Hovedsakelig gir vi til det staten ikke gir til, eksempelvis utdannelse til vanskeligstilte unge og underprivilegerte samt mental helse, forklarte Mohn til Kapital.