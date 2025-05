Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,7 prosent, Dow Jones er ned 0,9 prosent mens S&P 500 har falt 0,7 prosent.

Nvidia

Ifølge Roger Berntsen i Nordnet har Nvidia-sjef Jensen Huang dominert nyhetsbildet fra Computex-messen i Taiwan denne uken. Tirsdag falt aksjen 0,9 prosent og kort tid etter at onsdagens handel tok til faller den ytterligere 0,5 prosent.

Frykten øker og tiårsrenten stiger

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,54 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,5 prosent til 19,27.

«Rentene på amerikanske statsobligasjoner steg etter at budsjettforhandlingene igjen satte fokus på økende underskudd og statsgjeld. Investorer vurderer i økende grad risikoen knyttet til den amerikanske statens svekkede finansielle balanse , skriver Handelsbanken i en oppdatering.

DNB Carnegie mener nedgraderingen av amerikansk statsgjeld sist fredag ikke var tilfeldig.

«Riktignok kom nedgraderingen fra Moody’s nesten to år etter Fitch og hele 14 år etter S&P. Men, statsfinansene har forverret seg markert de senere årene, og nå er Trump-administrasjonen på trappene med en ny, stor finanspolitisk pakke», skriver DNB Carnegie i en rapport.