Hel sektor oppgraderes: Ser rabatt på 40 prosent

Morgan Stanley har oppgradert synet på europeiske banker til attraktivt og ser ytterligere oppside for sektoren, selv etter et rally som har bragt de europeiske bankaksjene til det høyeste nivået på 17 år, melder Bloomberg.

Den amerikanske storbanken peker på avtagende risiko for den økonomiske veksten i Europa, og at dette gir grunnlag for å tro på at rentene holder seg oppe og at bankenes vekst i netto renteinntekter vil gjenopptas i 2026.

– Attraktivt alternativ

Stoxx 600 Banks-indeksen har så langt i år steget hele 31 prosent, løftet av sterke resultater og tilbakekjøp fra bankene samt store offentlige investeringsplaner som trolig vil holde rentene høye i Europa, skriver nyhetsbyrået.

Morgan Stanley gjør imidlertid et poeng av at bankene kun handles på ni ganger inntjeningen, som utgjør en 41 prosents rabatt til det bredere markedet.

I et notat påpeker Morgan Stanley-analytikerne at kursmålene deres for europeiske banker impliserer en oppside på 15 prosent i gjennomsnitt. Dette gjør sektoren til «et attraktivt alternativ i et marked der Morgan Stanley-strateger ser begrenset oppside» på kun 3 prosent.

Dette er favorittene

Toppvalgene deres er tyske Commerzbank, britiske Lloyds Banking Group, spanske Banco Santander og franske Société Générale.

Samtidig oppgraderes anbefalingen for ABN Amro Bank, AIB Group og Bank of Ireland Group fra «underweight» til «equalweight».

Med sin nye analyse slutter Morgan Stanley seg til analytikere fra JPMorgan og Goldman Sachs, som også er positive til europeiske banker.