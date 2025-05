Markant fall på Wall Street

Selskapet har stått i hardt vær de siste ukene etter at selskapets adm. direktør, Andrew Whitty, fratrådte sin stilling forrige uke. Samtidig valgte selskapet å droppe prognosene for 2025 fullstendig, kun få uker etter at ledelsen gikk ut med en nedjustering av 2025-tallene.

Rentene hopper

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten, også kalt for «verdens viktigste rente», er på 4,59 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 12 prosent til 20,26.

«Rentene på amerikanske statsobligasjoner steg etter at budsjettforhandlingene igjen satte fokus på økende underskudd og statsgjeld. Investorer vurderer i økende grad risikoen knyttet til den amerikanske statens svekkede finansielle balanse , skriver Handelsbanken i en oppdatering.

DNB Carnegie mener nedgraderingen av amerikansk statsgjeld sist fredag ikke var tilfeldig.

«Riktignok kom nedgraderingen fra Moody’s nesten to år etter Fitch og hele 14 år etter S&P. Men, statsfinansene har forverret seg markert de senere årene, og nå er Trump-administrasjonen på trappene med en ny, stor finanspolitisk pakke», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Dollaren svekkes

Den amerikanske dollaren står for tiden under høyt press og har svekket seg den siste tiden.

Dollar-indeksen, som måler den amerikanske valutaen mot USAs handelspartneres valutaer, er ned en prosent mot tirsdagens sluttkurs.

Svekkelsen skyldes blant annet nedgraderingen av USAs kredittratingen fra topprangeringen AAA av kredittvurderingsbyrået Moody's.

Samtidig skal Kongressen i disse dager behandle et budsjettforslag fra Trump-administrasjonen, som det er bred enighet om at vil øke statsgjelden og øke preset på den amerikanske statsgjelden ytterligere. Forslaget, som ble godkjent av en innledende komité søndag, inneholder ufinansierte skattekutt.

På den annen side er den norske kronen på sitt sterkeste så langt i år, mot dollar på rundt 10,2 ned fra over 11 på starten av 2025.