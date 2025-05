Håver inn på sparebankfesten

Men Fredriksens sparebankeventyr på Oslo Børs stopper ikke der – med god margin kan han titulere seg som Norges største private sparebankinvestor.

Rekordverdier

For de store bankverdiene ligger i Sparebanken Norge, der Geveran Trading er fjerde største eier med 7,7 millioner egenkapitalbevis – tilsvarende en markedsverdi på litt over 1,1 milliarder kroner. Banken er et resultat av sammenslåingen mellom Sparebanken Vest og Sparebanken Sør – et initiativ investorene åpenbart har applaudert, gitt de stadig nye kursrekordene.

Fredriksen-familien kan dermed slå i bordet med sparebankverdier tilsvarende rekordhøye 1,6 milliarder kroner – men mer kan være på vei, om man lytter til analytikere.

Tidligere i vår løftet Håkon Astrup, som i fjor toppet Kapitals rangering over landets beste bankanalytikere, de allmenne sparebankutsiktene. DNB Carnegie-analytikeren pekte blant annet på at utsiktene til færre rentekutt vil slå positivt ut for sparebankenes grunninntjening. Tilsvarende argumenteres det hos konkurrenten Pareto Securities, som før påske også oppgraderte sektoren, blant annet støttet av de sterke utbytteutsiktene. SpareBank 1 Nord-Norge har over tid ligget høyt på meglerhusets liste over sparebankfavoritter.

– Banken er også eiervennlig, blant annet ved utbytter med 100 prosent utdelingsgrad i perioder med høy kapitaldekning. Et pågående kostnadsprogram, der man frem mot 2027 sikter på å ta ut besparelser gjennom naturlig avgang, er også positivt, uttalte Pareto Securities-analytiker Herman Zahl til Kapital tidligere i vår.

I nord synes de overordnede rammene å være gode for flere sterke bankår, tatt i betraktning en region med en arbeidsledighetsrate under landsgjennomsnittet og store vekstimpulser fra både turisme og kommende, store forsvarsinvesteringer.

Utbytte – alltid sentralt

Hvorfor Fredriksen og hans investeringsteam i familieselskapet Geveran Trading har så stor tro på noen av landets største sparebanker, har det ikke lyktes Kapital å få noen kommentarer om. Men et hovedmotiv kan være sparebankenes generelt sterke kurshistorikk og konservative utlånsporteføljer, som demper risikoen for massive utlånstap – kombinert med attraktive utbytter, som for inneværende år kan komme opp i mellom syv og åtte prosent. Bankpostene utgjør dessuten et godt supplement til Fredriksens øvrige investeringsportefølje, med store eierandeler innenfor oppdrettsbransjen, eiendom, tanksektoren og luftfart, blant annet.

Uansett: Så langt i 2025 har sparebankene gitt Fredriksen solide resultatbidrag, som et nylig mottatt utbytte fra SpareBank 1 Nord-Norge på 35 millioner kroner. Og så lenge sparebankene fortsetter å overøse sine eiere med lukrative dividender, forblir nok 81-åringen en lojal eier, da høye kontantutbytter er en kjernedriver bak enhver Fredriksen-investering.