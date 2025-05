Gi Innovasjon Norge nye spilleregler

FrP annonserte nylig at de ønsker å legge ned Innovasjon Norge (IN). Det er ikke jeg enig i, men det er en utmerket mulighet til å ta opp hvordan IN må fornye seg for å kunne rigge norske selskaper for det internasjonale markedet.

Hvordan kan jeg si det? Jo, fordi fra her jeg sitter i San Francisco, som founding engineer i Wordware.ai, ser jeg klart kontrasten. Vårt selskap hentet nylig inn 300 millioner kroner i såkornkapital. Å få til noe tilsvarende med støtte fra IN, eller i Norge generelt, fremstår dessverre som helt urealistisk. Eksempelet vårt er riktignok ekstremt, men det illustrerer tydelig noen grunnleggende utfordringer med å starte og skalere selskaper fra Norge.

Dette ender ofte med at de drukner i byråkrati som stjeler viktig tid og fokus

Innovasjon Norge har, slik jeg ser det, tre store problemer: For mye fokus på byråkrati, uklare prioriteringer i støtteordningene, og feil mengde kapital gitt på feil tidspunkt.

Gründere i Norge blir ofte lokket til å søke «soft money» fra IN og andre offentlige institusjoner. Dette ender ofte med at de drukner i byråkrati som stjeler viktig tid og fokus, eller at de må betale eksterne selskaper for å håndtere søknadsprosessen. Denne tiden og disse ressursene burde heller brukes på å snakke med kunder, bygge produkter og skape reell verdi. På den måten blir selskapet mye mer attraktivt for faktiske investorer med tilgang til mer kapital uansett.

Skal man få noen ordentlige summer fra IN, blir man fort ledet inn i innovasjonslån, som på mange måter kan være gunstige, men sjelden matcher behovene i den tidlige fasen hvor støtten tilbys. Man kan også sette spørsmålstegn ved hvorfor IN er så ivrige på å dele ut store lån til bedrifter uten bevist betalingsevne, men det er en annen sak.

I en ideell verden burde IN fungere omtrent slik:

Det bør fortsatt være enkelt, kanskje enda enklere enn i dag, å søke trinn 1-støtte for en lav sum, nok til at gründere kan ta permisjon fra jobben i tre–seks måneder for å ha fullt fokus på å validere bedriften sin med et nøkternt, månedlig budsjett. Målet bør være at selskapet i løpet av denne perioden kan sikre nok bevis og interesse til å hente inn venturekapital. Det vil forhåpentligvis gjøre at flere kommer over dørstokkmila og ut i gründertilværelsen.

Når selskapene er klare for neste steg, ser mange til trinn 2-støtte, som tidligere lå på rundt 600.000 kroner. Søknadsprosessen her er betydelig mer krevende, og selve oppfølgingen innebærer et meningsløst byråkrati som sjelden tilfører reell verdi. Petter Reistad fra Celsia hadde nylig et godt forslag som kunne løst dette: IN kunne matchet kapital fra private investorer opp til et visst nivå. Dette har noen klare fordeler:

Innovasjon Norge reduserer sin arbeidsmengde, da beslutninger om kapitaltilgang i større grad overlates til private investorer med nærhet til markedet og risikoen. Man kan stille lavere krav til byråkrati da man vet at investoren vil følge opp selskapet på en mer effektiv måte. Norsk investeringskapital blir mer konkurransedyktig internasjonalt da summene potensielt dobles.

Programmer som hjelper norske gründere ut i det internasjonale markedet. Jeg ble nylig introdusert for det finske Silta House i San Francisco da jeg ble invitert til å holde et foredrag der, og ble umiddelbart begeistret for konseptet. I to omganger hvert år blir det samlet åtte lovende gründere fra Finland i samme hus over tre måneder med mål om å eksponere dem mot det amerikanske markedet. IN har riktignok akseleratorer, men ingen så spisset og tilrettelagt for gründerne selv.

Så la oss ikke legge ned Innovasjon Norge, men heller gi organisasjonen nye spilleregler som faktisk støtter og fremmer verdiskapning i Norge. Heia Norge, fra San Francisco!

Kristian Elset Bø

Founding Engineer i Worldware.ai