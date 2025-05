Stoltenberg desinformerer

«Jeg er glad for at vi har så strenge retningslinjer og at vi praktiserer dem, noe vi beviste senest i går kveld», skrøt finansminister Jens Stoltenberg (Ap) i Politisk kvarter på NRK 12. mai. Stoltenberg hevdet skråsikkert at «vi har et system som fungerer med Etikkrådet og Norges Bank», at «vi er ute av de selskapene som vi mener bidrar direkte til okkupasjonen» og at «vi trekker oss ut av de selskapene som produserer våpen som leveres til Israel».

Men Stoltenberg feilinformerer: Oljefondet har store investeringer i selskaper som FN knytter direkte til folkerettsbrudd. I juni 2024 trakk FN-eksperter særlig frem Norges Bank Investment Management (NBIM) som en finansiell aktør som risikerer medskyldighet i folkerettsbrudd.

Nesten ett år senere har Oljefondet fortsatt aksjer for over 107 milliarder kroner investert i selskaper på FNs svarteliste og våpenprodusenter FN-eksperter har navngitt. Mens Israels angrep dreper titusener av palestinske mennesker, bomber teltleirer for tvangsfordrevne så mennesker brennes levende , og bruker sult som masseødeleggelsesvåpen, blir Oljefondets milliardinvesteringer stående som et tragisk kapittel i norsk historie.

Les også Stoltenberg hiver ut små selskaper Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) oppfyller Norges Banks ønske, og kutter antallet selskaper Oljefondet kan være investert i med 35 prosent.

Stoltenberg hevder at «Etikkrådet gjennomgår selskap for selskap». Men av de 65 selskapene Etikkrådet vurderte i 2024 , anbefalte de bare to utelukkelser (Bezeq og Paz).

Finansministeren er enig i at Oljefondet skal trekkes ut av selskaper som med stor sannsynlighet bidrar til folkerettsbrudd. Da burde det være enkelt å komme med en tydelig instruks til Norges Bank om å umiddelbart selge seg ut av alle selskaper basert på FNs lister:

Fem våpenselskaper (Caterpillar, Oshkosh, Rheinmetall, RTX og ThyssenKrupp), der Oljefondet har over 52 milliarder investert.

14 selskaper (Airbnb, Alstom, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Booking Holdings, Expedia Group, First International Bank of Israel, Israel Discount Bank, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, Rami Levy Chain Stores, Hashikma Marketing 2006, RE/MAX Holdings, Shufersal og TripAdvisor) som bidrar til okkupasjonen, der Oljefondet har aksjer verdt nesten 55 milliarder kroner.

Vi kan kanskje ikke endre selskapenes adferd, men vi kan sikre at VI ikke investerer i dem.

Hanna Sælensminde Bolstad

Statsviter