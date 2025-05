Bredt børsfall i Asia

I kjølvannet av gårsdagens børsfall på Wall Street, er det også bred nedgang i Asia torsdag morgen.

Bakgrunnen for fallet i USA er frykten for at et nytt amerikansk budsjettforslag skal legge enda mer press på landets allerede store underskudd.

– Det fortsetter å være usikkerhet rundt vekst, og bekymringer for den amerikanske regjeringens evne til å skaffe seg mer gjeld, sier investeringssjef Vis Nayar i Eastspring Investments i Singapore til Reuters.

De bare så langt beskjedne fremskrittene rundt handelsavtaler har også gjort investorene nervøse.

Analytikere har ifølge nettstedet imidlertid sagt at markedssentimentet har blitt styrket i det siste, av økonomiske data som indikerer motstandskraft i møte med handelsusikkerheten forårsaket av Trumps tollsatser.

I Japan svekkes Nikkei 1,17 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,81 prosent.

Shanghai Composite er uendret, mens CSI 300 klatrer 0,13 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,55 prosent.

I Sør-Korea svekkes Kospi 1,13 prosent. Nifty 50 i India er ned 0,98 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 0,56 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,33 prosent.