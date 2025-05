Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [-1,0, -0,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at rentefrykt bidro til aksjefall på Wall Street onsdag.

«Den amerikanske 10-årsrenten steg til 4,6 prosent i går, og nærmer seg nivåene fra begynnelsen av året. Aksjemarkedene og rentemarkedet er tett knyttet sammen, og derfor blir bevegelsene i aksjemarkedet ofte store når rentene flytter på seg», skriver analytikeren, men påpeker også at gårsdagens nedtur for øvrig kommer etter en lengre periode med oppgang, og derfor var det kanskje noen som benyttet anledningen til å sikre gevinster.

Berntsen trekker også frem at det for øvrig viktig å reflektere over det amerikanske rentemarkedet i et historisk perspektiv. Hvorvidt dagens renter er høye eller ikke, avhenger av hvilken periode man måler det opp mot.

«4,6 prosent kan virke høyt for den som ble formet av nullrentene etter finanskrisen og under pandemien. Men i et bredere historisk lys – der 5–6 prosent lange statsrenter var normen – er vi nærmere «normalen» enn mange liker å tro», skriver han.

«Det er et tankekors for enhver investor: Hvor mye av nåværende selskapsverdier er bygget på unormalt lave kapitalkostnader?», fortsetter analytikeren.

Han påpeker at dagens renter kan oppfattes som enten høye eller moderate – det avhenger helt av hvilken epoke man måler mot.

«Dette relativitetsperspektivet er viktig. Det minner oss på at markedspsykologi ofte overreagerer på endringer, men undervurderer strukturelle skift. Investeringsklima formes ikke av gårsdagen alene, men av akkumulerte endringer i kapitalens pris, retning og alternativkostnad. For den tålmodige investor er slike dager ikke nødvendigvis signaler om fare, men invitasjoner til refleksjon», skriver Berntsen.

Asia

kjølvannet av gårsdagens børsfall på Wall Street, er det også bred nedgang i Asia torsdag morgen.

Bakgrunnen for fallet i USA er frykten for at et nytt amerikansk budsjettforslag skal legge enda mer press på landets allerede store underskudd.

I Japan svekkes Nikkei 1,17 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,81 prosent.

Shanghai Composite er uendret, mens CSI 300 klatrer 0,13 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,55 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er torsdag morgen opp 0,05 prosent til 64,94 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,15 prosent på 61,66 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Stemningen på Wall Street var på ingen måte positiv onsdag. Samleindeksen S&P 500 falt 1,6 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte ned 1,9 prosent. Tek-indeksen Nasdaq falt 1,4 prosent.

Industritunge Dow Jones-indeksen, som består av kun 30 selskaper, falt markant onsdag som følge av at forsikringsaksjen UnitedHealth tok nok et slag i magen. Aksjen endte ned 5,8 prosent.