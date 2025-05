(Saken oppdateres)

I kjølvannet av børsfallet på Wall Street, faller Oslo Børs torsdag.

Kl. 11.17 står hovedindeksen i 1.553,11, ned 1,02 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Bevegelser

MPC Container Ships har lagt frem førstekvartalstall over forventning, men endrer utbyttepolitikken. Aksjen raser nå 14,73 prosent til 14,62 kroner.

Styret varsler sitt 14. kvartalsvise utbytte på rad, denne gangen på 8 cent pr. aksje. Det varsles imidlertid om en ny utbyttepolitikk fremover. Planen er å distribuere 30-50 prosent av nettoresultatet etter å ha tatt hensyn til investeringer, behov for arbeidskapital, likviditetsreserver og engangsposter.

Norwegian faller 7,37 prosent til 13,01 kroner. ABG Sundal Collier har nå dobbeltnedgradert aksjen fra kjøp til selg, da de ser risiko for at flyselskapet ikke vil leve opp til forventningene i kommende kvartaler. Meglerhuset kutter samtidig kursmålet fra 15,5 til 12 kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjene stiger Aqua Bio Technology 19,00 prosent til 2,38 kroner. Selskapet meldte i går at deres heleide datterselskap Jetcarrier har signert en intensjonsavtale med Hofseth International for transporttjenester verdt 40-50 millioner kroner årlig. Nyheten sendte da aksjen opp voldsomme 141 prosent, og den samlede oppgangen den siste uken er dermed 279,3 prosent.

Shelf Drilling steg onsdag hele 15,3 prosent etter melding om mulig storkjøp . En ikke-navngitt finansiell investor hadde da engasjert ABG Sundal Collier for vurdere et mulig kjøp på rundt 12,8 millioner aksjer, tilsvarende fem prosent av selskapet. Torsdag morgen kom fasit, og investoren endte opp med et kjøp av 2 millioner aksjer, tilsvarende 0,84 prosent, til en kurs på 6,40 kroner. Aksjen faller nå 4,22 prosent til 6,13 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er torsdag formiddag ned 1,03 prosent til 64,24 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,04 prosent på 60,93 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor faller 1,96 prosent til 239,90 kroner, mens Aker BP svekkes 1,56 prosent til 233,50 kroner. Vår Energi er ned 1,02 prosent til 29,02 kroner.