DNB Carnegie: Uro i markedene

Onsdag var preget av pessimisme på Wall Street. Dow Jones falt 1,9 prosent, mens S&P 500 og teknologitunge Nasdaq falt henholdsvis 1,6 prosent og 1,4 prosent.

«Uro i markedene», understreker DNB Carnegie i en ny rapport.

Store bevegelser

«Det var store bevegelser i markedene i går, med en markert oppgang i lange amerikanske statsrenter. Uroen i det amerikanske statsobligasjonsmarkedet henger dels sammen med at ratingbyrået Moody’s nedjusterte sin vurdering av amerikansk statsgjeld, presidentens budsjettforslag, og økningen i langrentene så langt i mai», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i morgenrapporten fra DNB Carnegie.

Ifølge DNB Carnegie er markedene bekymret for at president Donald Trumps «Big, Beautiful Bill» vil svekke statsfinansene for mye.

Onsdagens auksjon i en 20-års statsobligasjon viste svak etterspørsel, og lange renter økte markant.

«30-års statsrente i USA endte på 5,08 prosent, det høyeste nivået siden høsten 2023. Ved utgangen av april var renten 4,66 prosent. Oppgangen i rentene i mai har vært om lag like stor for 10-årsrenten, og det har vært en tydelig renteoppgang både i Japan og Europa», understreker Aamdal.

Økt bekymring

Tidligere i mai har amerikanske aksjer i mindre grad reagert på oppgangen i de lange rentene, mens onsdagens reaksjon var mer i samsvar med det DNB Carnegie beskriver som et normalt mønster. Aamdal mener det kan henge sammen med at markedene i større grad er bekymret for økningen i budsjettunderskuddet og økt inflasjon.

Torsdag formiddag er den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten på 4,59 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,3 prosent til 20,61.