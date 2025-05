Analysesjef: Utviklingen skremmer meg

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Dow Jones falt 0,2 prosent, S&P 500 er ned 0,1 prosent mens Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent.

Donald Trumps «store, vakre» skattelovforslag ble torsdag vedtatt med et knapt flertall. Alle demokratene i Representantenes stemte nei, i likhet med et par republikanske representanter. Det endelige stemmetallet ble 215-214.

Skremmende utvikling

VENTER VOLATILITET PÅ WALL STREET: Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities Foto: Andreas Drange Jensen

– De lange rentene i USA og Japan er foruroligende, og utviklingen skremmer meg litt. Jeg tror volatiliteten kommer, og vi vil oppleve sure dager og måneder fremover. Statsbudsjettunderskuddet vil øke med et par hundre milliarder dollar, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,60 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,1 prosent til 21,10.

Store bevegelser

«Det var store bevegelser i markedene i går, med en markert oppgang i lange amerikanske statsrenter. Uroen i det amerikanske statsobligasjonsmarkedet henger dels sammen med at ratingbyrået Moody’s nedjusterte sin vurdering av amerikansk statsgjeld, presidentens budsjettforslag, og økningen i langrentene så langt i mai», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en rapport fra DNB Carnegie.

Handelsbanken minner om at en rekke aktører, inkludert JPMorgan-sjef Jamie Dimon, advarer mot stagflasjonsrisiko i USA, gitt kombinasjonen av geopolitisk usikkerhet, prispress og økende underskudd.

Onsdag falt Dow Jones 1,9 prosent, S&P 500 gikk ned 1,6 prosent mens teknologitunge Nasdaq falt 1,4 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet understreker at gårsdagens aksjefall kommer på et tidspunkt hvor mange indekser har steget jevnt over en lengre periode.

«I slike omgivelser vil enhver makrohendelse, som en renteoppgang, lett fungere som en katalysator for gevinstsikring», skriver Berntsen i en oppdatering.