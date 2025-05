Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 1,42 prosent til 1.546,79. Helt i starten av dagen var den oppe i 1.572,34, som er ny intradag all-time high. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,3 milliarder kroner.

Juli-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt ned 1,6 posent til 63,87 dollar fatet – og ned fra 65,60 dollar på samme tid onsdag. Den amerikanske WTI-oljen falt 1,7 prosent til 60,54 dollar pr. fat. De europeiske gassprisene (Dutch TTF) var ned 0,2 prosent til 36,55 euro pr. MWh.

Opec+ vurderer nå en ny stor økning i oljeproduksjonen, ifølge amerikanske medier.

Equinor, som Barclays har nedgradert fra kjøp til hold, falt 2,9 prosent til 237,70 kroner.

Aker BP falt 1,8 prosent til 232,90 kroner. Denne uken har Morgan Stanley og Kepler Cheuvreux kuttet kursmålene kraftig ettersom de frykter for kontantstrømmen de kommende årene.

Vår Energi falt 0,9 prosent til 29,07 kroner.

Blant de mange andre tungvekterne som også falt torsdag, utmerket MPC Container Ships seg med et kursfall på 12,2 prosent til 15,06 kroner. Rederiet la frem kvartalsresultater som var på linje med forventningene, mens utbyttepolitikken er endret fra å utbetale 75 prosent av nettoresultatet til å utbetale 30–50 prosent. «På kort sikt er dette et klart negativt signal for aksjen,» var Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeies reaksjon.

Norwegian -aksjen ble hamret ned 4,7 prosent til 13,38 kroner etter en brutal nedgradering fra ABG Sundal Collier, som i samme slengen sakser kursmålet til 12 kroner.

Norse Atlantic endte uendret på 6,15 kroner, men på høy omsetning. Storeier Scorpio Holding solgte torsdag hele beholdningen på 25,7 millioner aksjer, samtidig som Arne Blystad-selskapene Songa X, Songa Bulk Chartering og Songa Capital kjøpte 8,4 millioner aksjer. Blystad øker med det til like under 13 millioner aksjer og en eierandel på 8,8 prosent. Torsdag meldte flyselskapet også om fornyelse av partnerskapet med P&O Cruises for flyvning av cruisepassasjerer til Karibia den kommende vintersesongen.

Frontline falt 2,7 prosent til 177,45 kroner, Kongsberg Gruppen falt 0,7 prosent til 1.730,50 kroner, og Norsk Hydro falt 2,5 prosent til 55,94 kroner.

Sjømatgiganter falt også tungt. SalMar endte ned 3,8 prosent til 453,80 kroner etter at DNB Carnegie har senket kursmålet fra 650 til 580 kroner. Tirsdag la selskapet frem kvartalstall som skuffet både analytikere og markedet, og som førte til flere kursmålskutt. Mowi falt 3,2 prosent til 188,70 kroner torsdag.

I en rapport torsdag peker ABG Sundal Collier på ferske estimater som peker mot et fall i de norske lakseprisene til 65–66 kroner pr. kilo neste uke, fra 69–70 kroner inneværende uke.

Yara var blant få tungvektere med oppgang torsdag. Aksjen endte opp 1,2 prosent til 373,70 kroner på nyheten om at EU innfører høy toll på kunstgjødsel fra Russland.

Dessuten steg Nordic Semiconductor 3,7 prosent og Kitron 0,9 prosent.