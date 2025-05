Renteløft truer børsene

De amerikanske børsindeksene falt mye onsdag, og torsdag fortsatte nedturen i Europa. Stoxx 600 sank med 1 prosent. Hovedårsaken var markant høyere lange amerikanske renter, etter at Moody's nedgraderte landets statsobligasjoner til Aa1 og Representantenes hus stemte i favør av Trumps ekspansive nye statsbudsjett. På det meste betalte den 30-årige versjonen 5,16 prosent, mer enn noen gang siden oktober 2023.

Det gjenstår for Senatet å vedta Trumps statsbudsjett, noe som neppe vil skje før i august. Dersom det vedtas i sin nåværende form ventes USAs statsgjeld å øke med 3,3–5,7 billioner dollar over en tiårsperiode. Det er verdt å merke seg at daværende president Ronald Reagan i august 1981 tok lignende grep, med gedigne skattelettelser som ikke ble oppveid av kostnadskutt. Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner steg i den følgende måneden til rekordhøye 15,8 prosent.

I Europa sank EasyJet-kursen med nesten 2 prosent, etter at lavprisflyselskapet publiserte sitt seneste halvårige regnskap. Tapet før skatt ble 394 millioner pund, mot 350 millioner pund i samme periode året før. Toppsjefen fortalte at fjorårets siste kvartal var «svært godt», men at det deretter ble lansert nye ruter som det tar tid å oppnå lønnsomhet på. Også forsinkede flyleveranser var en utfordring.

I USA slo Ralph Lauren analytikernes topp- og bunnlinjeestimater for årets første tre måneder. Den årlige omsetningsveksten ble på mer enn 8 prosent, og ledelsen ser for seg en økning på overraskende høye 8–9 prosent i den inneværende perioden. I tillegg ble utbyttet jekket opp med 10 prosent, og det skal kjøpes tilbake egne aksjer for 1,5 milliarder dollar. Ved halv fem-tiden var moteaksjen likevel tilnærmet uendret.

For øvrig bidro svake PMI-tall fra eurosonen til torsdagens børsfall i Europa. Indeksen sank til 49,5 i denne måneden, fra 50,4 i april og mot ventet 50,7. Alle tall under 50 indikerer fallende aktivitet.