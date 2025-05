Ørsted-aksjonærene fikk nylig en etterlengtet opptur da amerikanske myndigheter ga grønt lys til Equinors allerede godkjente Empire Wind-prosjekt, som Trump-administrasjonen ønsket revurdert. I løpet av dagen steg Ørsted-aksjen hele 14,5 prosent, og markedsverdien økte med 15 milliarder kroner.

Ørsted har to prosjekter under bygging i USA: Revolution Wind, som ventes ferdigstilt i 2026, og Sunrise Wind, som etter planen skal stå ferdig i 2027. Ifølge aksjeanalytiker Roald Hartvigsen i Clarksons er Sunrise Wind sammenlignbart med Equinors prosjekt, og det var bortfall av frykt for kansellering som utløste lettelsesrallyet i Ørsted-aksjen.

Positiv: Analytiker Roald Hartvigsen i Clarksons understreker at Ørsted handles til en lavere prising enn mange sammenlignbare selskaper. Foto: Thomas Bjørnflaten

Ettersom byggingen av Sunrise Wind allerede er godt i gang, ville en kansellering påført betydelige kostnader. I en fersk analyse anslår Hartvigsen at en eventuell skroting av prosjektet ikke bare ville utradere egenkapitalen i prosjektet, men også medføre kanselleringskostnader på rundt to milliarder dollar. Denne risikoen er nå betydelig redusert.

Tilbake til start

Da Ørsted 7. mai la frem tallene for første kvartal, leverte selskapet en EBITDA på 8,6 milliarder kroner – mot ventet 7,9 milliarder. De solide tallene ble likevel overskygget av meldingen om at selskapet hadde trukket seg fra det britiske gigantprosjektet Hornsea 4.

Konsernsjef Rasmus Errboe begrunnet avgjørelsen med høyere renter, økte kostnader og større gjennomføringsrisiko. Kostnader og nedskrivninger knyttet til kanselleringen ble anslått til opptil 5,5 milliarder danske kroner.

Meldingen tok markedet på sengen – ikke minst fordi kraftprisavtalen på Hornsea 4 ble tildelt så sent som i september i fjor. Prisen – 58,87 2012-pund pr. MWh – var heller ikke spesielt lav. Reuters rapporterte at Barclays omtalte kanselleringen som en “øyeåpner”.

Aksjen falt tre prosent til 259,20 kroner i løpet av handelsdagen, og en drøy uke senere bunnet den ut på 237,40 – hårfint over IPO-kursen på 235 kroner.

Hartvigsen mener avgjørelsen må sees i lys av økt usikkerhet i USA, og at Ørsted ønsker å styrke balansen for å være sikker på at de opprettholder kredittratingen. Han tror samtidig ikke Hornsea 4 er lagt helt død:

– Hvis det er ett sted i UK så store prosjekter gir mening, er det nettopp her. Vi tror området fortsatt er attraktivt, og at Ørsted vurderer å utvikle det på et senere tidspunkt.

Tjener penger som gress

Ørsted har høy og stabil kontantstrøm, og hele 85 prosent av inntektene kommer fra prosjekter med fastprisavtaler.

Ifølge Bloomberg ventes en EBITDA på 32,2 milliarder kroner i 2026, og aksjen prises nå til EV/EBITDA 6,8 – nær historisk bunn. Estimert P/E for 2026 er 10,6, også det svært lavt i et historisk perspektiv.

I Clarksons oppdatering etter kvartalsrapporten påpeker Hartvigsen at Ørsted handles med rabatt i forhold til de fleste peers, til tross for at selskapet har en av de grønneste profilene i sektoren. Han har kjøpsanbefaling med kursmål 320 – riktignok satt før nyheten fra Equinor.

Historisk lav prising kombinert med redusert prosjektrisiko – både i USA og Storbritannia – gjør at risk/reward-forholdet i Ørsted nå fremstår som meget attraktivt. Kjøp!