Flere ganger i uken ringer gründere og spør hvor de bør flytte og etablere seg. Stemningen blant gründere er bare blitt verre. Det forteller Anders Mjåset, grunnleggeren av gründersamfunnet Mesh i Oslo.

Han har etablert organisasjonen NAST, som skal fronte tech, innovasjon, startups og venturekapital i Norge - og som nå girer opp til valgkamp. De krever reversert exitskatt, ingen formuesskatt, «kraftig forbedret» opsjonsordning og skatteincentiver for investeringer.

Verdens børser senkes av oppgang i lange amerikanske statsrenter og frykten for en statsgjeldskrise i USA. Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, er bekymret.

Han poengterer at det ikke er skummelt i seg selv at rentene stiger. Det er skummelt at rentene stiger som følge av frykt for budsjettunderskudd og USAs statsfinanser. Han peker også på at markedene er ekstra sensitive nå etter nedgraderingen av USAs kredittrating.

Konkurskonge Hans Petter Bjarøy mer enn tredoblet overskuddet i fjor. Zero Holding-konsernet tjente 123 millioner kroner på konkurser, eiendom og investeringer.

Dyrtid og høye renter har sendt kjente selskaper ut i konkurser, der Bjarøy har boltret seg på kjøpersiden. I senere tid har han kjøpt konkursboet etter Teknikmagasinet og Moods of Norway og varelagrene til 14 Home & Cottage-butikker.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om boligmarkedet. Nye boliger blir det, men altfor få. Derfor vil prisene øke de kommende årene.

Boligetterspørselen kan bli noe mindre hvis Norges Bank ikke setter ned renten, men de fleste tror på et rentekutt. Uansett blir markedet stramt, og det gir svaret på prisene. Boligprisfall kan man se bort fra, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Webstep: Kl. 07.00 webcast

Xplora Technologies: Kl. 07.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.00, webcast

Frontline: Webcast/tlf kl. 15.00

Integrated Wind Solutions

Makro:

UK: Gfk forbrukertillit mai, kl. 01.01

Japan: Inflasjon april, kl. 01.30

Sverige: Arbeidsledighet april, kl. 08.00

Tyskland: BNP 1. kv. endelig, kl. 08.00

UK: Detaljhandel april, kl. 08.00

Frankrike: Forbrukertillit mai, kl. 08.45

Sverige: Industrilagre 1. kv., kl. 09.45

ØMU: Lønnsvekst 1. kv., kl. 11.00

Canada: Detaljhandel, kl. 14.30

USA: Nyboligsalg april, kl. 16.00

Annet:

Smartoptics Group: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 16.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Ekskl. utbytte:

B2 Impact, Baltic Sea Properties, Bonheur, Mowi, PetroNor E&P, Zalaris

Ordinær generalforsamling:

Hofseth BioCare, Kongsberg Automotive, Xplora Technologies