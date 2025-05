Mens det amerikanske aksjemarkedet har vært i rødt de fem siste handelsdagene – først og fremst som følge av ny frykt rundt landets budsjettunderskudd og påfølgende økte renter – tikker Oslo Børs likevel videre. Hovedindeksen legger bak seg nok en positiv uke, med en oppgang på litt over en halv prosent, noe som gir en årsoppgang på omtrent ni og en halv prosent. Det er himmelhøyt sammenlignet med den amerikanske referanseindeksen S&P 500, som er i rødt så langt i 2025.

Konklusjonen etter et snart halvgått børsår er at investorene her hjemme i stor grad neglisjerer det meste av det som skjer internasjonalt – enten det gjelder tolltariffer, geopolitikk eller skarpt stigende amerikanske langrenter.

Børsoptimismen får heller ingen drahjelp fra forståsegpåerne her hjemme, tvert imot. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets har tidligere i år uttrykt skepsis til de globale vekstutsiktene og utelukker ikke en lengre periode i aksjemarkedet med null avkastning – tilsvarende perioden fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1980-tallet.

Og i et intervju med Finansavisen i dag uttrykker Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, frykt for at en potensiell statsgjeldskrise i USA kan senke verdens børser – et perspektiv investorene her hjemme altså ikke ser ut til å bry seg særlig om.

På løpende bånd setter Oslo Børs historiske indeksrekorder, noe som klart øker sannsynligheten for en bred korreksjonsperiode, gitt de bakenforliggende makrotruslene investorene før eller siden må ta innover seg. Det er verdt å merke seg at børsen har fått rimelig god støtte fra en serie sterke førstekvartalsrapporter, hvor flere til og med har overgått analytikernes forhåndsanslag.

Men når andrekvartalstallene legges frem, vil mange av dem, tror vi, i større grad bære preg av den økte makrousikkerheten – sammenlignet med situasjonen ved inngangen til børsåret 2025.

Med andre ord kan korreksjonen, som vi altså spår vil tvinge seg frem etter hvert, kanskje utløses av en serie litt skuffende andrekvartalsrapporter, der flere konserntopper også vil rapportere om mer usikre markedsutsikter. De kommende sommerukene, med tilsig av et hav av halvårsrapporter, seiler opp som en ganske så risikofylt periode på Oslo Børs.

I mellomtiden er det godt driv på børsen – noe det sannsynligvis vil fortsette å være også kommende uke. Godt driv blir det også, spår vi, rundt sparebankene, der egenkapitalbevisene setter stadig nye rekorder, støttet av solid grunninntjening, lave tap og utsikter til nye kanonutbytter.