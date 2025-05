Nye sjokktall: – En stor bekymring

Amerikanske bedrifter er de som er mest bekymret for konsekvensene fra president Donald Trumps skiftende tollpolitikk, melder Bloomberg og viser til en ny undersøkelse utført av den britiske storbanken HSBC.

Mer enn halvparten av de amerikanske bedriftene som har deltatt, venter at inntektene svekkes med minst 25 prosent.

Rundt en fjerdedel av de amerikanske bedriftene ser enda mørkere på fremtiden. De frykter at inntektene blir mer enn halvert de neste to årene som følge av hvordan tollene påvirker forsyningskjedene deres.

Flertallet rammet allerede

HSBC-studien omfatter mer enn 5.700 internasjonale firmaer fra 13 land.

Banken rapporterer om bred uro knyttet til Trumps tollsatser, og to tredjedeler av alle respondentene melder at de allerede har opplevd kostnadsøkninger som følge av Trump-tollen og handelsusikkerhet.

– Alle vi har snakket med, planlegger å gjøre om på forsyningskjedene, se på nye markeder eller endre forretningsmodellen, sier Vivek Ramachandran, leder for globale handelsløsninger i HSBC, til Bloombergs TV-kanal.

– En stor bekymring

Han forteller videre at selskaper som over flere ti år har bygget forsyningskjeder for å oppnå effektive kostnadsreduksjoner, nå må tilpasse seg nye realiteter.

– Nå er de nødt til å bli mer robuste, og de må faktisk være i stand til å handle basert på geopolitiske hensyn. Det er en stor bekymring for selskaper, sier HSBC-toppen.

HSBC-studien viser forøvrig også at kinesiske bedrifter virker noe mindre pessimistiske til Trump-tollens effekter.

Rundt en fjerdedel regner med en inntektssmell på 25 prosent eller mer. Samtidig anslår mer enn halvparten en nedgang på mellom 10 og 25 prosent, skriver nyhetsbyrået.