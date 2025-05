Saken oppdateres

Oslo Børs stuper fra rundt pluss 0,85 prosent til minus 0,7 prosent etter at president Trump foreslår 50 prosent toll mot EU fra og med 1. juni. Kl. 14.44 har hovedindeksen hentet inn noe av tapene og er ned 0,2 prosent til 1.543,76

CAC 40 i Paris faller rundt 2,4 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt faller rundt 2,1 prosent, og Euro Stoxx 50 er ned 2,4 prosent. S&P 500-futures ligger ned 1,3 prosent, mens Nasdaq-futuren er ned om lag 1,7 prosent. Spot gull stiger 2 prosent til 3.359 dollar pr. unse.

«50 prosent toll mot EU er en vesentlig endring sammenlignet med dagens situasjon,» sier Austan Goolsbee ved Federal Reserve i Chicago.

Shipping rett ned

Shippingindeksen faller nær 1,1 prosent med Odjfell ned 3,7 prosent, Golden Ocean faller 3,6 prosent og BW LPG ned 2,8 prsoent.

Frontline , som leverte tall for første kvartal fredag, stiger 0,1 prosent til 177,65 kroner.

– Litt bedre enn vi hadde trodd på VLCC-ene og litt svakere på produkttank og suezmax, sier Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen.

MPC Container Ships stiger 1,96 prosent til 15,35 kroner etter å ha falt kraftig på sine kvartalstall torsdag. DNB Carnegie hever nå kursmålet fra 14,90 til 15,20 kroner og gjentar hold.

Oljepris faller

Brent-olje med levering i juli faller 1,1 prosent til 63,77 dollar fatet, etter å ha kostet 64,35 dollar ved børsslutt torsdag.

Equinor, som falt 2,9 prosent i går, stiger 0,25 prosent, Aker BP faller 0,8 prosent, og Vår Energi faller 1,0 prosent.

Grieg Seafood stiger 6,7 prosent til 74,74 kroner kroner. Meglersjef Fredrik Brekke i DNB Carnegie, og flere andre, mener at Per Griegs fratreden som styremedlem øker sannsynligheten for ett eller flere verdiskapende eiendelssalg i løpet av det neste halvåret.

– Markedet priser at noe strategisk vil skje, uttalte Arctic-analytiker Christian Nordby i forrige uke.