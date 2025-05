President Donald Trump kommer med kraftig skyts på sin egen meldingstjeneste, Truth Social.

– Den europeiske union, som ble dannet med det primære formålet å utnytte USA på HANDEL, har vært svært vanskelig å forholde seg til, skriver Trump og peker på at blant annet handelshindringer og merverdiavgift har ført til et handelsunderskudd med USA på over 250 milliarder.

Han legger til:

– Våre forhandlinger med dem fører ingen steder! Derfor anbefaler jeg en direkte toll på 50 prosent mot EU, med virkning fra 1. juni 2025. Det ilegges ingen toll dersom produktet er produsert eller fremstilt i USA. Takk for oppmerksomheten!

USAs handelsunderskudd mot EU endte derimot på 214 milliarder dollar i fjor, ifølge det amerikanske Handelsdepartementet, etter at de importerte varer for 556 milliarder dollar fra unionen i 2024.

– Hva skal man si?

Det er ikke første gang Trump rasler med sabelen på Truth Social.

– Hva skal man si? spør sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, når Finansavisen ringer.

– Det er et godt eksempel på hvordan dette kommer til å være fremover. Vi er ikke «out of the woods» ennå. Det er åpenbart negative nyheter og det ser vi på rentene – som faller ganske solid, i tillegg til at vi ser andre klassiske risk-off bevegelser i markedene.

RISK-OFF: Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken. Foto: Iván Kverme

Han påpeker bakteppet, nemlig at utsettelsen av de mest ekstreme satsene ble tolket positivt, og ikke minst reduksjonen i handelsspenningene mellom USA og Kina. Samtidig som vi nok må tolke den amerikanske universaltollen på 10 prosent som en nedre grense, og med stor usikkerhet rundt de faktiske resultatene av forhandlingene.

– Så langt går det åpenbart ikke den veien Trump ønsker, og derfor kommer også denne meldingen. Og med det skapes ny usikkerhet.

– Siste ord ikke sagt

SpareBank1 Sør-Norges sjeføkonom Kyrre Knudsen mener man ikke bør la seg overraske lenger.



– Wow, dette var heftige nyheter på en fredags ettermiddag. Vi bør jo egentlig ikke bli overrasket over Trump sine mange krumspring, men nå har det vært noen uker der det har vært mer positive nyheter på handelsfronten.

IKKE SISTE ORD: – Dette er en god påminnelse om uforutsigbarheten Trump representerer, sier Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge. Foto: Sparebanken 1 Sør-Norge

– Dette er en god påminnelse om uforutsigbarheten Trump representerer. I tillegg er det også en del av forhandlingene, så siste ord i denne saken er nok ikke sagt.

– Trump sier han ikke er fornøyd med fremgangen i forhandlingene, derfor truer han altså med en høy tollsats allerede fra 1. juni, selv om det egentlig er tollpause frem til 9. juli.